Vitória x Bahia: final do campeonato baiano 2025 terá transmissão nacional pela televisão

O árbitro da partida será Wilton Pereira Sampaio (Goiás)



Alan Pinheiro

Agência Brasil

Publicado em 23 de março de 2025 às 14:18

Bahia ou Vitória? Dupla Ba-Vi disputa título do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O grande vencedor do Campeonato Baiano de Futebol será conhecido no domingo (23) com o jogo de volta da final, entre Vitória e Bahia. A TV Brasil transmite, ao vivo, para todo o país. A partida tem início às 16h, e o esquenta no canal começa às 15h30. O clássico acontece no estádio Barradão, em Salvador. >

A TV Brasil tem ampliado sua cobertura esportiva desde o início do ano, levando ao público de todo o país os principais campeonatos estaduais de futebol. Espírito Santo, Ceará e Pará já tiveram seus torneios transmitidos pelo canal, sempre em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). No caso do Baianão, a TVE Bahia cuida da produção, incluindo narração, imagens e comentários.>

ARBITRAGEM>

O árbitro da partida será Wilton Pereira Sampaio (Goiás), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Rio de Janeiro) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Ceará).>

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (Minas Gerais).>

Bahia e Vitória começaram a definir o título no último domingo (16) com o jogo de ida da final. O Tricolor dominou a partida e venceu o Rubro-Negro por 2 a 0. Apesar da vantagem construída na Fonte Nova, o Vitória entrará em campo tendo a torcida do Barradão a seu favor.>

A rivalidade entre Bahia e Vitória é histórica e as duas equipes são as maiores campeãs do estado. O Bahia tem 50 títulos e o Vitória tem 30.>

Sobre o Campeonato Baiano 2025>

A edição atual do Campeonato Baiano de futebol manteve o formato das temporadas anteriores. A primeira fase foi composta por nove rodadas, com dez equipes competindo pelas quatro primeiras colocações. As semifinais e finais são disputadas em partidas de ida e volta.>