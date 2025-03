BRASILEIRÃO

Vitória x Flamengo: ingressos para visitantes já estão à venda

Ingressos para o confronto entre rubro-negro estão disponíveis para a venda através do site

Os ingressos para a torcida visitante do jogo entre Vitória x Flamengo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, já estão disponíveis para a venda através do site. Na segunda-feira (31), os torcedores flamenguistas terão também a opção pelas vendas físicas. Compre seu ingresso aqui .>

A partida será disputada no dia 6 de abril, um domingo, às 18h30, no Barradão. Apesar da tabela detalhada ainda não ter sido divulgada pela CBF, dia e horário e já constam no site e aplicativo do Sou Mais Vitória na parte do check-in do torcedor rubro-negro. O valor do ingresso é de R$ 200,00 inteira.>