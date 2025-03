SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS

Atacante que ficou próximo de jogar pelo Vitória é suspenso após ser pego no antidoping

Esteroides anabolizantes foram encontradas no sangue do jogador após partida pelo Paulistão

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de março de 2025 às 16:38

Léo Jabá chegou a treinar no Barradão na temporada passada Crédito: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão

O atacante Léo Jabá está provisoriamente suspenso e impedido de jogar futebol profissionalmente após testar positivo para duas substâncias no exame antidoping depois da partida do São Bernardo contra o Corinthians, válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Na temporada passada, o atacante esteve próximo de fechar com o Vitória.>

As substâncias proibidas encontradas no sangue do jogador foram a norandrosterna e noretiocolanolona, consideradas esteroides anabolizantes. O São Bernardo e a defesa do jogador entraram com recurso com a contraprova do exame e apresentando documentos para evitar o gancho.>

Léo Jabá tem contrato com o São Bernardo até dezembro de 2026, mas tinha acerto encaminhado com outro clube para a sequência da temporada. Revelado pelo Corinthians, o atacante também passou pelo Vasco, além de times da Grécia e Portugal.>

Na temporada passada, Léo Jabá entrou em negociações para ser reforço de Thiago Carpini no Campeonato Brasileiro. Da primeira vez, o clube cancelou a negociação por conta de uma lesão no tornozelo do atleta. Mais adiante na temporada, o jogador passou a treinar na Toca do Leão.>

Léo Jabá tinha um acerto com o clube rubro-negro, mas não se recuperou antes do fechamento da janela de transferências e o Leão decidiu não prosseguir na contratação. A lesão no tendão de Aquiles estava sendo tratada no departamento médico do Barradão.>