DRAMA PESSOAL

Ex-Vitória chega a um ano sem jogar após sair do Leão e cogita se aposentar

Última partida do jogador foi contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste de 2024

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de março de 2025 às 15:23

Luan vem treinando normalmente com o elenco do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Campeão da Libertadores pelo Grêmio e eleito Rei da América em 2017, o meia-atacante Luan Guilherme chegou ao Vitória na temporada passada com o objetivo de recuperar a boa fase na carreira. O insucesso na missão resultou em sua saída da equipe baiana. Sem clube desde que deixou a Toca do Leão, a possibilidade de aposentadoria para o jogador de 32 anos se torna uma opção cada vez provável.>

O site ge.com teve contato com familiares do jogador, que revelaram o interesse de Luan em continuar a carreira no futebol profissional. No entanto, a decisão sobre a volta ainda é permeada pela dúvida se valeria a pena tentar a retomada da carreira neste momento. >

Alta expectativa criada por torcedores, falta de oportunidades, incerteza sobre a recuperação do alto nível e os recentes problemas físicos também são colocados na mesa, aumentando a dúvida sobre a possibilidade de voltar a atuar profissionalmente.>

A tendência é de que o jogador só embarque em um projeto que o trate como mais uma peça e não como "salvador", para não ser considerado responsável pelo insucesso de um clube. As chances de atuar no Brasil diminuem e propostas de um mercado secundário do exterior passam a ser consideradas.>