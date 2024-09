BRASILEIRÃO

Vitória x Internacional: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (29), em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Da Redação

Publicado em 28 de setembro de 2024 às 20:00

Confronto entre Vitória e Internacional pelo primeiro turno terminou com triunfo do Leão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após vencer a segunda partida seguida e sair novamente da zona de rebaixamento, o Vitória arruma as malas para ir à Porto Alegre, aonde vai enfrentar o Internacional no domingo (29), em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vitória vai entrar no campo do Beira-Rio na 16ª colocação, enquanto o adversário começa a rodada na 8ª colocação do Brasileirão, com 42 pontos conquistados em 26 partidas. O técnico Thiago Carpini não vai contar com o atacante Janderson, suspenso pelo terceiro amarelo. Confira informações sobre a partida.

TRANSMISSÃO

A partida entre Vitória e Internacional terá transmissão apenas no SporTV e pelo Premiere, no pay-per-view. A bola rola no Beira-Rio neste domingo (29), às 18h30.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Igor Gomes e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Machado e Matheuzinho; Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ARBITRAGEM

Wagner Do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves De Lima Filho (Trio do Rio de Janeiro)