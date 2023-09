Vitória x Mirassol: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Líder isolado da Série B, com 48 pontos, o Vitória está invicto há três rodadas e quer se manter em situação privilegiada na tabela de classificação. Nesta sexta-feira (1º), o rubro-negro reencontra sua torcida e um adversário que o derrotou no primeiro turno. No jogo de ida, o Mirassol venceu por 2x0, no estádio Maião.



Atualmente, a equipe paulista vive fase ruim. No meio da tabela, em 9º lugar, com 36 pontos, o Mirassol não vence há cinco rodadas e vem de três derrotas consecutivas. Confira a seguir mais informações sobre o confronto das 19h15, no Barradão.