BRASILEIRÃO

Vitória x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Barradão, em Salvador

Vitória e Vasco se enfrentam neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne duas equipes pressionadas por resultados e que tentam reagir na competição.>

Onde assistir Vitória x Vasco ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva no Premiere, pelo sistema de pay-per-view.>

Vitória

Sem vencer há cinco jogos, o Vitória tenta reencontrar o caminho das vitórias para sair da zona de rebaixamento. Além do momento instável no Brasileirão, o time também amarga a terceira colocação no Grupo B da Sul-Americana, fora até dos playoffs.>