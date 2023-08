Xavi lamenta saída de Dembélé para PSG: 'Estou decepcionado'

Ausência no amistoso do Barcelona diante do Milan nesta quarta-feira (1 a 0 em Las Vegas, gol de Ansu Fati), o atacante Ousmane Dembélé não deve mais vestir a camisa da equipe catalã, para frustração de Xavi. O francês de 26 anos comunicou que aceitou proposta do Paris Saint-Germain, deixando o técnico contrariado. Dembélé era um dos jogadores de confiança de Xavi para a próxima temporada, o que deixou o técnico bastante frustrado com o pedido de saída. O espanhol se sentiu traído e se definiu como "surpreso" com a decisão de seu camisa 7 por não ter sido comunicado antes.

"Desejo a Dembélé tudo de bom no PSG. Ele nos deu muito. Claro, tentei convencê-lo a ficar, mas ele me disse que havia falado com Luis Enrique (ex-técnico do Barcelona, atualmente no clube francês) e com Nasser Al-Khelaifi (presidente do PSG)", afirmou, já jogando pressão na diretoria do clube catalão. "Temos de reforçar o plantel, estou contente com os extremos que temos, mas a saída de Dembélé nos enfraquece."