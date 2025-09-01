Acesse sua conta
Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional

O título é o oitavo conquistado por um brasileiro na história da WSL, que já teve 11 edições

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 23:23

Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional
Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional Crédito: Divulgação

O paranaense Yago Dora conquistou, na noite desta segunda-feira (1), o título da Liga Mundial de Surfe (WSL) após derrotar o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33 na decisão do WSL Finals (etapa final da competição) nas ondas de Cloudbreak (Fiji).

Como líder do ranking mundial na temporada regular, o brasileiro entrou na disputa do Finals com uma grande vantagem e caiu na água apenas na bateria final. Na disputa com o norte-americano ele foi dominante do início ao fim para ficar com o título.

“Isso aqui é fruto de muito trabalho, dedicação. Estou muito feliz de levar este título para o Brasil. É inacreditável. Senti algo especial durante essa semana. Não importava quem eu enfrentaria na final, eu entraria para vencer. Obrigado a todos que me acompanham”, declarou o brasileiro em entrevista ainda dentro da água.

O título de Yago Dora é o oitavo conquistado por um brasileiro na história da WSL. Antes, Gabriel Medina venceu a competição em três oportunidades (2014, 2018 e 2021), Filipe Toledo em duas (2022 e 2023) e Adriano de Souza (2015) e Ítalo Ferreira (2019) em uma cada.

O Brasil iniciou o WSl Finals masculino com outro representante, Ítalo Ferreira, que estreou com vitória de 14,33 a 5,83 sobre o australiano Jack Robinson, mas que acabou caindo diante do finalista Griffin Colapinto por 16,33 a 13,67. Desta forma o surfista potiguar fechou a disputa na quarta posição.

