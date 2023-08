Zagueiro do Vitória cita logística, campo e bola parada como fatores para derrota contra o Londrina

O Vitória tentava alcançar sua melhor sequência de invencibilidade nesta Série B do Brasileiro, mas, após cinco jogos sem perder, foi derrotado por 2x0 para o Londrina, na noite desta segunda-feira (7), no estádio do Café.



Os gols do adversário foram marcados no segundo tempo, através da bola parada. Gabriel usou a cabeça para balançar a rede após cobrança de escanteio de Paulinho Moccelin e João Paulo ampliou em cobrança de falta.



Depois do apito final, o zagueiro Wagner Leonardo lamentou o placar. "Não era o resultado que a gente esperava. O Vitória sempre briga pelos três pontos. A gente sabe que a logística é muito ruim para chegar aqui, o campo também é ruim, e em dois gols de bola parada perdemos o jogo”, afirmou o defensor.