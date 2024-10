FUTEBOL

Zagueiro italiano é suspenso por 10 jogos após chamar atacante sul-coreano de 'Jackie Chan'

Defensor terá que fazer "serviços comunitários e vai passar por treinamento de conduta com uma organização aprovada pela Fifa"

O zagueiro italiano Marco Curto pegou um gancho de dez partidas da Fifa por fazer um "suposto" comentário discriminatório contra o atacante sul-coreano Hee Chan Hwang em jogo de pré-temporada entre o Como, da Itália, e o Wolverhampton, da Inglaterra, no mês de julho. Durante o amistoso, o defensor teria comparado o rival ao astro de cinema Jackie Chan, que nasceu em Hong Kong.

A entidade que comanda o futebol puniu o atleta com dez partidas de gancho. Além disso, o defensor também vai ter de fazer "serviços comunitários e vai passar por treinamento de conduta com uma organização aprovada pela Fifa", disse o órgão dirigente do futebol em um comunicado nesta terça-feira.