VÔLEI

Zé Roberto quer Brasil versátil diante do Japão na semi da Liga das Nações

O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, já está com o pensamento voltado para a semifinal da Liga das Nações. Para superar o Japão, ele quer um time focado e eficiente em quadra.

"Vamos ter pela frente um time muito equilibrado e o nosso saque vai precisar ajudar mais do que na partida contra a Tailândia. As japonesas jogam com muita velocidade nas extremidades", afirmou o treinador.