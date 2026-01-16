Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zidane revela segredos do vestiário do Real Madrid e estilo de liderança

Ex-técnico conta como conquistava a confiança dos jogadores e mantinha a equipe unida durante sua passagem pelo clube

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:48

Zidane fez sucesso no Real Madrid
Zidane fez sucesso no Real Madrid Crédito: Reprodução

Zinedine Zidane marcou época como treinador do Real Madrid, conquistando 11 títulos, incluindo três da Liga dos Campeões da Europa.

O francês revelou como era o vestiário quando comandava a equipe. Em entrevista ao programa Slowmotions talks, do canal de YouTube de Hamidou Msaidie, Zidane explicou um pouco mais sobre os bastidores e a relação com as estrelas da equipe: "No Real Madrid, estávamos à disposição dos jogadores. Para mim, isso é o que torna uma equipe forte. Estar lá pelo jogador. Se não entende isso, não pode estar nessa profissão".

Ele também destacou: "Estamos para apoiá-los, tem que demonstrar que está lá por eles Para que o vestiário aceite o que quer implementar, eles têm que gostar de você. Se os jogadores não estão de acordo com o que você oferece, os treinamentos, sempre faltará algo. Conosco, creio que desfrutaram muito em todos os níveis".

Zidane assumiu o comando do time em 2016, após treinar o Real Madrid Castilla, o time "B", e ter sido auxiliar técnico desde 2013. Ele esteve à frente do Real Madrid entre 2016 e 2018, retornando em 2019 e permanecendo até 2021.

Recentemente, o clube anunciou mudanças no comando técnico: Álvaro Arbeloa substituiu Xabi Alonso, em parte devido a uma relação não muito boa de Xabi com parte do elenco.

Mais recentes

Imagem - PSG vence o Lille por 3x0 e assume a liderança do Campeonato Francês

PSG vence o Lille por 3x0 e assume a liderança do Campeonato Francês
Imagem - Bahia x Galícia: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Bahia x Galícia: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Imagem - 'Vamooo!': Rayssa Leal comemora Mundial de skate no Brasil em 2026

'Vamooo!': Rayssa Leal comemora Mundial de skate no Brasil em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
01

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'
02

Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'

Imagem - Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento
03

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento

Imagem - Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios
04

Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios