FUTEBOL

Zidane revela segredos do vestiário do Real Madrid e estilo de liderança

Ex-técnico conta como conquistava a confiança dos jogadores e mantinha a equipe unida durante sua passagem pelo clube

Miro Palma

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:48

Zidane fez sucesso no Real Madrid Crédito: Reprodução

Zinedine Zidane marcou época como treinador do Real Madrid, conquistando 11 títulos, incluindo três da Liga dos Campeões da Europa.

O francês revelou como era o vestiário quando comandava a equipe. Em entrevista ao programa Slowmotions talks, do canal de YouTube de Hamidou Msaidie, Zidane explicou um pouco mais sobre os bastidores e a relação com as estrelas da equipe: "No Real Madrid, estávamos à disposição dos jogadores. Para mim, isso é o que torna uma equipe forte. Estar lá pelo jogador. Se não entende isso, não pode estar nessa profissão".

Ele também destacou: "Estamos para apoiá-los, tem que demonstrar que está lá por eles Para que o vestiário aceite o que quer implementar, eles têm que gostar de você. Se os jogadores não estão de acordo com o que você oferece, os treinamentos, sempre faltará algo. Conosco, creio que desfrutaram muito em todos os níveis".

Zidane assumiu o comando do time em 2016, após treinar o Real Madrid Castilla, o time "B", e ter sido auxiliar técnico desde 2013. Ele esteve à frente do Real Madrid entre 2016 e 2018, retornando em 2019 e permanecendo até 2021.