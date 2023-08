5 melhores aplicativos espiões para celulares em 2023

Tecnologia. Crédito: Andrea Piacquadio no Pexels

Em situações delicadas, um aplicativo espião de celular pode ser necessário. Seja para proteger crianças ou garantir a segurança de dados corporativos, monitorar um telefone pode ser útil. Ou talvez você não sabe como colocar espião no celular do marido para assegurar a confiança no seu relacionamento? Aplicativo espião para celulares pode ser instalado mesmo à distância e ser uma ferramenta útil para enfrentar essas situações, ajudando a encontrar as melhores soluções e fornecer a paz de espírito necessária.

Vamos ver como eles fazem isso e quais são os melhores aplicativos do mercado.

O que é um aplicativo espião de celular?

Existe uma série de aplicativos de espionagem e monitoramento de celulares disponíveis no Brasil, criados para rastrear e supervisionar discretamente a atividade do dispositivo. Uma vez instalados no telefone alvo, operam silenciosamente em segundo plano, coletando diversos dados como registros de chamadas, mensagens de texto, localizações por GPS, histórico de navegação, atividade em mídias sociais e mais. Esses aplicativos enviam os dados coletados para servidores online seguros, acessíveis à pessoa que monitora o dispositivo através de um painel baseado na web ou de um aplicativo móvel.

Alguns desses aplicativos podem exigir o root ou jailbreak do dispositivo para recursos avançados funcionarem corretamente. Embora sejam comercializados para controle parental e monitoramento de funcionários, seu potencial para uso indevido gera preocupações com a privacidade, e sua instalação sem consentimento é ilegal em muitas situações, por isso é importante ter o consentimento da pessoa que está sendo monitorada por um programa espião para celular.

mSpy – o programa rastreador de celulares

O aplicativo mSpy representa uma ferramenta de espionagem para dispositivos móveis amplamente conhecida. Este sofisticado software oferece uma extensa variedade de capacidades de supervisão, transformando-o num aliado poderoso para monitoramento à distância.

Principais recursos:

monitoramento de chamadas telefônicas e mensagens de texto;

rastreamento de atividades em redes sociais;

localização GPS;

gravação de chamadas;

controle remoto do dispositivo.

O mSpy mostra-se compatível com os sistemas operacionais Android e iOS, oferecendo uma solução de monitoramento remoto discreta e indetectável. Destacando-se como um dos melhores app espião para celular.

Prós:

disponibiliza uma lista abrangente de funcionalidades

destaca-se por sua facilidade de uso.

Contras:

para acessar todas as funcionalidades, é necessário adquirir uma assinatura paga.

EyeZy - monitoramento celular profissional

O EyeZy não é um simples aplicativo, mas um agente rastreador altamente funcional. Ele vem repleto de uma miríade de características essenciais que ajudam no monitoramento efetivo do celular alvo.

Principais recursos:

monitoramento de chamadas e mensagens de texto;

mastreamento GPS;

monitoramento de atividades em redes sociais;

captura de teclas digitadas;

controle parental avançado.

O aplicativo EyeZy é compatível com dispositivos móveis que operam sistemas Android e iOS, o que amplia o seu alcance de atuação.

Prós:

recurso de geofencing;

monitoramento de vários aplicativos sociais e mensageiros.

Contras:

necessita de acesso físico ao aparelho para instalação no Android.

Localizador de Celular uMobix

O uMobix se destaca no mercado como um software de espionagem robusto e completo, garantindo aos usuários um pacote extenso de recursos sofisticados. Este programa espião para celular foi criado para atender a todas as necessidades dos pais em relação ao controle digital das crianças.

Tecnologia. Crédito: Divulgação

Principais recursos:

monitoramento de chamadas telefônicas e mensagens de texto;

rastreamento GPS;

registro de teclas digitadas;

controle remoto do dispositivo.

Compatível com os sistemas operacionais Android e iOS, o uMobix oferece um monitoramento remoto discreto e invisível, assegurando a máxima privacidade do usuário.

Prós:

acesse todos os arquivos de mídia armazenados no dispositivo de destino;

histórico de lugares visitados.

Contras:

uma assinatura dá acesso a um dispositivo.

Phonsee – o aplicativo de monitoramento de dispositivos celulares

O Phonsee.com é um conhecido recurso de vigilância para dispositivos móveis. Este software altamente avançado disponibiliza uma vasta gama de funções de controle, tornando-se um parceiro forte para a vigilância à distância.

Principais recursos:

acompanhamento de chamadas e mensagens de texto;

monitoramento de atividades nas redes sociais;

rastreamento GPS;

gravação de chamadas;

controle remoto do dispositivo.

O Phonsee.com é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS, oferecendo uma solução de monitoramento remoto discreta e eficiente.

Prós:

apresenta uma lista abrangente de funcionalidades;

é executado no telefone de destino sem ser detectado.

Contras:

para aceder a todas as funcionalidades, é necessário adquirir uma subscrição paga.

FlexiSpy – software espião para celular e PC

FlexiSpy.com é uma ferramenta popular de monitoramento para dispositivos móveis. Este software sofisticado fornece uma extensa gama de capacidades de supervisão, tornando-se um importante recurso para monitoramento à distância.

Principais recursos:

monitoramento de chamadas e mensagens de texto;

acompanhamento das atividades nas redes sociais;

localização GPS;

gravação de chamadas;

controle remoto do dispositivo.

FlexiSpy.com é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS, fornecendo uma solução de monitoramento remoto que é discreta e indetectável.

Prós:

siga todas as comunicações digitais e de áudio em Android e iPhone;

pode ser instalado para monitorar o PC.

Contras:

acesso completo às funcionalidades requer uma assinatura paga.

Como instalar programa espião em celular a distância

Bom, esse processo varia de acordo com o sistema operacional do dispositivo-alvo. Crie uma conta no site do aplicativo escolhido e selecione o plano. Para Android, será necessária a interação física com o aparelho. Caso esteja instalando o mSpy em dispositivos iOS não desbloqueados, será necessário obter as credenciais do iCloud. Você talvez precise ter acesso ao aparelho para ativar o backup do iCloud, caso não esteja ativado no iPhone. Caso contrário, não será possível instalar o mSpy à distância em dispositivos iPhone. Siga as instruções na tela que constam no e-mail de boas-vindas. Desative a proteção do Google Play.

Siga as instruções do guia do aplicativo, permitindo todas as permissões necessárias.



O que as pessoas costumam perguntar

Tem como monitorar o celular de outra pessoa?

Sim, é tecnicamente possível monitorar o celular de outra pessoa usando aplicativos específicos como mSpy, EyeZy, FlexiSpy. No entanto, é importante enfatizar que esta prática é legal apenas para o monitoramento de crianças.

Qual o melhor aplicativo de espionagem de celular?

Existem vários aplicativos de espionagem de celular disponíveis, sendo o EyeZy um dos melhores para esse propósito. Mas lembre-se este tipo de aplicativo só é permitido para controle parental.

Como funciona o modo espião?

O "modo espião", em muitos aplicativos de espionagem, permite que alguém monitore as atividades em um dispositivo específico, como chamadas, mensagens de texto e localização. O programa é executado de forma furtiva e quase indetectável.

Como saber se foi instalado um espião no meu celular?

Alguns sinais podem indicar a presença de um aplicativo espião no seu celular: diminuição inexplicada da duração da bateria, comportamento estranho do aparelho, aumento do uso de dados, entre outros.

Em resumo

Os aplicativos de espião celular invisível podem oferecer uma solução eficaz para monitorar atividades em dispositivos móveis, especialmente em situações delicadas, como proteger crianças ou garantir a segurança de dados corporativos.

Se você não sabe por onde começar, experimente o motor de busca HeyLocate.mobi, que pode auxiliar na escolha do melhor espião de celular pelo número para suas necessidades.

Por Celso Martins, jornalista de BH.