TRÂNSITO

Ações educativas e preventivas com condutores marcam Semana Nacional do Transito na capital e interior

Instituições públicas e privadas se uniram em torno do tema "Paz no trânsito começa por você"



Victor Lahiri

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 06:00

Ações educativas marcaram a semana do Transito em Salvador. Crédito: Divulgação

O panorama da segurança no trânsito em território brasileiro é um tema que constantemente é foco de debates e alertas. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2023, a taxa de mortalidade no trânsito brasileiro aumentou 2,3%, com mais de 390 mil óbitos em acidentes com meios de transporte terrestres. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o Brasil está entre os quatro países que mais matam no trânsito.

Na busca por um ambiente mais seguro, diversas entidades públicas e privadas se uniram mais uma vez para a realização da Semana Nacional do Trânsito, que aconteceu entre os dias 18 e 25 de setembro, com o objetivo de dar ênfase a ações educativas e fiscalização. Em 2024, o tema que norteou a campanha foi "Paz no trânsito começa por você", com o intuito de conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito, promovendo comportamentos mais pacíficos, conscientes e seguros.

Em Salvador, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realizou uma série de palestras, abordagens educativas nas vias da cidade e uma campanha de comunicação para conscientizar sobre a promoção da segurança viária. Ao contrário do restante do país, a capital baiana conseguiu reduzir em 13% o número de mortes no trânsito entre os anos de 2022 e 2023, e tem o compromisso de diminuir em ao menos 50% as fatalidades e ferimentos no trânsito até 2030, como parte do Plano Global da ONU.

De acordo com o superintendente do órgão, Décio Martins, a Semana Nacional do Trânsito é um momento para enfatizar a sensibilização em relação à conduta no trânsito. "A Semana Nacional do Trânsito é o momento em que intensificamos nossas campanhas educativas, também realizadas ao longo do ano, para atrair a atenção das pessoas e conscientizá-las sobre o respeito às leis de trânsito. O excesso de velocidade por motoristas e motociclistas, além do uso de aparelho celular e do consumo de bebida alcóolica ao volante, por exemplo, são condutas que não combinam com direção segura, sendo incompatíveis com o respeito à vida que pregamos. Nossa campanha 2024 quer levar o cidadão a essa reflexão, para que Salvador mantenha a redução de sinistros vista nesta última década.", disse.

Ação da VIABAHIA em Jequié. Crédito: Divulgação

Rodovias

Responsável pela administração de 680 quilômetros de rodovias dentro do estado da Bahia, a VIABAHIA também desenvolveu diversas ações para conscientizar os condutores que trafegam por suas estradas ao longo da Semana Nacional do Trânsito. Uma das principais atividades envolveu o alerta sobre os riscos de misturar bebida alcoólica com direção.

Entre os dias 16 e 20, a empresa realizou uma ação educativa no Posto TIC TIC, localizado no Acesso Norte, saída do KM 603 da BR-324, em Salvador, proporcionando aos motoristas a oportunidade de vivenciar, de forma segura, os efeitos da ingestão de álcool no comportamento do motorista, por meio de óculos simuladores de embriaguez.

De acordo com o Supervisor de Operações da VIABAHIA, Elio Nogueira, a preocupação com as ações preventivas e educativas por parte da empresa é permanente. Com toda a estrutura dedicada a melhorar a experiência dos usuários, a concessionária segue trabalhando para proporcionar cada vez mais segurança a quem utiliza seus serviços. “A VIABAHIA utiliza toda a sua tecnologia para orientar os usuários com câmeras, painéis e parcerias com instituições como a Polícia Rodoviária para dar cada vez mais segurança aos nossos usuários”, explicou. “Além disso, utilizamos nossas redes sociais e promovemos campanhas em pontos estratégicos das rodovias, visitando municípios com atividades lúdicas para conscientizar e educar as pessoas. É um trabalho constante”, completou.