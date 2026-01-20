Acesse sua conta
Afogamento infantil não dá aviso: distração e roupa errada podem ser fatais; veja o que fazer

Confira quais são as medidas essenciais de prevenção

  D
  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 05:00

Vitalmed
O afogamento é uma das principais causas de morte acidental em crianças no Brasil Crédito: Shutterstock

O afogamento é uma das principais causas de morte acidental em crianças no Brasil. Diferente do que muitos imaginam, ele é rápido, silencioso e acontece mesmo com adultos por perto.

Em menos de 30 segundos, uma criança pode submergir sem emitir qualquer som. “Afogamento não parece um acidente. Ele acontece em silêncio”, explica a Dra. Diana.

Cuidados com as crianças

O maior erro: achar que “está tudo sob controle”

A maioria dos casos ocorre:

• Em piscinas residenciais

• Com familiares por perto

• Durante momentos de distração

• Em segundos

Celular, conversa ou tarefas paralelas tiram segundos preciosos da vigilância.

A importância das roupas certas na água

Pouca gente sabe, mas a cor da roupa influencia diretamente na visibilidade subaquática.

Mais visíveis:

• Amarelo

• Laranja

• Rosa neon

• Verde-limão

Menos visíveis (evitar):

• Azul

• Verde-escuro

• Branco

• Preto

Em piscinas e no mar, roupas azuis praticamente desaparecem.

Medidas essenciais de prevenção

• Supervisão ativa (olhos na criança o tempo todo)

• Cercas e travas em piscinas

• Boias NÃO substituem vigilância

• Nunca deixar crianças sozinhas perto da água

• Aulas de natação não eliminam risco

O que fazer em caso de submersão

• Retirar a criança da água imediatamente

• Se não respira, iniciar RCP se souber

• Mesmo após melhora aparente, procurar atendimento médico

• Afogamento secundário pode ocorrer horas depois

Pais nunca tiram férias

No lazer, a atenção precisa ser total.

Afogamento é rápido, silencioso e totalmente evitável

Dra. Diana,

médica

Contatos de emergência

Vitalmed – Associados: 2202-8888 | 3450-8888

Associe-se à Vitalmed: 2202-8686

SAMU: 192 | Bombeiros: 193

Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

Tags:

Saúde Verão Vitalmed

