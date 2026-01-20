Afogamento infantil não dá aviso: distração e roupa errada podem ser fatais; veja o que fazer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 05:00
O afogamento é uma das principais causas de morte acidental em crianças no Brasil. Diferente do que muitos imaginam, ele é rápido, silencioso e acontece mesmo com adultos por perto.
Em menos de 30 segundos, uma criança pode submergir sem emitir qualquer som. “Afogamento não parece um acidente. Ele acontece em silêncio”, explica a Dra. Diana.
Cuidados com as crianças
A maioria dos casos ocorre:
• Em piscinas residenciais
• Com familiares por perto
• Durante momentos de distração
• Em segundos
Celular, conversa ou tarefas paralelas tiram segundos preciosos da vigilância.
Pouca gente sabe, mas a cor da roupa influencia diretamente na visibilidade subaquática.
Mais visíveis:
• Amarelo
• Laranja
• Rosa neon
• Verde-limão
Menos visíveis (evitar):
• Azul
• Verde-escuro
• Branco
• Preto
Em piscinas e no mar, roupas azuis praticamente desaparecem.
• Supervisão ativa (olhos na criança o tempo todo)
• Cercas e travas em piscinas
• Boias NÃO substituem vigilância
• Nunca deixar crianças sozinhas perto da água
• Aulas de natação não eliminam risco
• Retirar a criança da água imediatamente
• Se não respira, iniciar RCP se souber
• Mesmo após melhora aparente, procurar atendimento médico
• Afogamento secundário pode ocorrer horas depois
No lazer, a atenção precisa ser total.
