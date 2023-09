Aleixo Belov: “tudo o que fiz, devo à Baía de Todos-os-Santos, Capital da Amazônia Azul”

O velejador, engenheiro e escritor Aleixo Belov, que completou oito décadas de vida em 2023, tinha apenas seis anos quando migrou com a família da Ucrânia para a Bahia, refugiando-se da Segunda Guerra. Foi em Salvador, a Capital da Amazônia Azul, que ele se encantou pelo mar, paixão que nunca mais arrefeceu.



Desde então, Belov já completou cinco voltas ao mundo a bordo dos veleiros “Três Marias” e “Fraternidade”, escreveu dez livros e teve a honra de conduzir o primeiro barco brasileiro a fazer a passagem Noroeste. Como se não bastasse, presenteou a sociedade com a criação do Museu do Mar, sediado no Santo Antônio Além do Carmo.