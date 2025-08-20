SAÚDE

Infarto: sinais podem surgir dias antes e socorro imediato é essencial

Entenda os sintomas, a importância da ação rápida e as cinco atitudes que podem fazer a diferença

Estúdio Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:00

Os sinais podem surgir horas ou até mesmo dias antes do evento principal, mas costumam ser ignorados Crédito: Freepik

Imagine sentir um cansaço fora do comum ao subir um lance de escadas, uma leve queimação no peito ou um mal-estar que se parece com uma simples indigestão. Em seguida, tudo passa. Dois dias depois, o infarto chega e tem início uma corrida contra o relógio.

Afinal, o infarto agudo do miocárdio, uma das principais causas de morte no Brasil, muitas vezes não chega de forma súbita como os filmes mostram. O corpo costuma avisar. Os sinais podem surgir horas ou até mesmo dias antes do evento principal, mas costumam ser ignorados — especialmente por homens entre 40 e 60 anos de idade.

“A dor no peito não é o único sintoma. Em muitos casos, os sinais são sutis e mal interpretados”, explica a Dra. Diana Serra, Diretora Médica da Vitalmed, serviço de emergência móvel com atuação em Salvador. “Há pacientes que confundem os sintomas com uma simples azia ou cansaço e demoram para procurar ajuda médica, o que pode ser fatal”, destaca.

Sintomas que não devem ser ignorados

A lista de sintomas pode variar de acordo com sexo, idade e histórico clínico. A seguir, sinais que são considerados clássicos pelos especialistas:

 Pressão ou queimação no centro do peito

 Dor que irradia para braço esquerdo, pescoço, costas ou mandíbula

 Suor frio e repentino

 Náusea ou sensação de má digestão

 Fadiga incomum (especialmente em mulheres)

 Falta de ar, mesmo em repouso

 Tontura ou sensação de desmaio iminente

Segundo a Dra. Diana, é comum que o paciente chegue ao hospital tardiamente: “muitos acham que é passageiro, que logo vai melhorar. Mas o coração está pedindo ajuda. E a ajuda precisa ser imediata.”

A atenção da família para o socorro ágil

Na maior parte dos casos, quem percebe os primeiros sintomas não é a própria vítima, mas alguém próximo. “A esposa, o colega de trabalho, o filho. Nesse cenário, é fundamental que a família saiba identificar sinais de alarme, mesmo os mais discretos, e acione o socorro imediatamente”, reforça a médica.

Um dos grandes erros, segundo ela, é tentar levar a pessoa ao hospital em carro particular. “Isso pode custar minutos preciosos. A ambulância tem desfibrilador, medicação e equipe treinada. O atendimento já começa ali.”

5 ações que podem salvar uma vida

Diante de qualquer suspeita de infarto, especialistas recomendam os seguintes passos:

1. Reconheça os sinais — Dor persistente no peito, mal-estar, suor frio, falta de ar ou sintomas incomuns devem acender o alerta.

2. Ligue imediatamente para o serviço de emergência:

- Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888 (Associe-se a Vitalmed: 2202-8686)

- SAMU: 192

- Corpo de Bombeiros: 193

Salve estes números no seu celular agora!

3. Evite deslocamentos por conta própria — Ambulâncias são equipadas para iniciar o tratamento no trajeto.

4. Mantenha a calma e acompanhe a vítima — Ajude a pessoa a se sentar ou deitar, converse com ela e monitore seus sinais.

5. Tenha um plano de emergência familiar — Oriente todos da casa sobre como agir em caso de suspeita de infarto.

“O tempo entre os primeiros sintomas e a chegada do atendimento é crucial”, frisa a Dra. Diana. “Quanto mais rápido, maiores as chances de preservar o músculo cardíaco e evitar sequelas.”

A importância do atendimento pré-hospitalar

Na região de Salvador, a Vitalmed é referência no atendimento de urgências médicas com suporte móvel 24 horas. A empresa atua com equipes de emergência treinadas para responder rapidamente a casos como o infarto agudo do miocárdio.

A ambulância não é apenas um meio de transporte; é uma unidade de terapia intensiva sobre rodas, e isso faz muita diferença para salvar uma vida”, explica a médica.

Prevenir ainda é o melhor caminho

Além de agir rápido, prevenir continua sendo fundamental. Dieta saudável, atividade física regular, controle do colesterol, da pressão e do diabetes, abandono do tabagismo e acompanhamento médico regular são pilares indispensáveis.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 80% dos infartos poderiam ser evitados com cuidados básicos e diagnóstico precoce.

Ouça o seu corpo e aja rápido

Os sinais podem começar discretamente, mas o coração sempre avisa. Ouvir o corpo, estar atento aos sintomas e acionar o socorro rapidamente são atitudes que podem salvar não apenas uma vida, mas todo um futuro.

Como identificar e agir diante de um possível infarto? Sintomas comuns (podem aparecer dias antes):

 Dor ou pressão no peito

 Dor no braço esquerdo, costas, pescoço ou mandíbula

 Suor frio

 Náusea, enjoo ou sensação de má digestão

 Tontura ou desmaio

 Falta de ar

 Cansaço incomum (especialmente em mulheres)

O que fazer:

1. Reconheça os sinais

2. Ligue imediatamente:

- Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888 (Associe-se a Vitalmed: 2202-8686)

- SAMU: 192

- Corpo de Bombeiros: 193

3. Não leve ao hospital em carro próprio

4. Fique com a pessoa até o socorro chegar

5. Tenha um plano familiar de emergência

Salve esses números no seu celular agora. Eles podem salvar uma vida.