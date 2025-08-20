Infarto: sinais podem surgir dias antes e socorro imediato é essencial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
20 de agosto de 2025
Imagine sentir um cansaço fora do comum ao subir um lance de escadas, uma leve queimação no peito ou um mal-estar que se parece com uma simples indigestão. Em seguida, tudo passa. Dois dias depois, o infarto chega e tem início uma corrida contra o relógio.
Afinal, o infarto agudo do miocárdio, uma das principais causas de morte no Brasil, muitas vezes não chega de forma súbita como os filmes mostram. O corpo costuma avisar. Os sinais podem surgir horas ou até mesmo dias antes do evento principal, mas costumam ser ignorados — especialmente por homens entre 40 e 60 anos de idade.
“A dor no peito não é o único sintoma. Em muitos casos, os sinais são sutis e mal interpretados”, explica a Dra. Diana Serra, Diretora Médica da Vitalmed, serviço de emergência móvel com atuação em Salvador. “Há pacientes que confundem os sintomas com uma simples azia ou cansaço e demoram para procurar ajuda médica, o que pode ser fatal”, destaca.
A lista de sintomas pode variar de acordo com sexo, idade e histórico clínico. A seguir, sinais que são considerados clássicos pelos especialistas:
Pressão ou queimação no centro do peito
Dor que irradia para braço esquerdo, pescoço, costas ou mandíbula
Suor frio e repentino
Náusea ou sensação de má digestão
Fadiga incomum (especialmente em mulheres)
Falta de ar, mesmo em repouso
Tontura ou sensação de desmaio iminente
Segundo a Dra. Diana, é comum que o paciente chegue ao hospital tardiamente: “muitos acham que é passageiro, que logo vai melhorar. Mas o coração está pedindo ajuda. E a ajuda precisa ser imediata.”
Na maior parte dos casos, quem percebe os primeiros sintomas não é a própria vítima, mas alguém próximo. “A esposa, o colega de trabalho, o filho. Nesse cenário, é fundamental que a família saiba identificar sinais de alarme, mesmo os mais discretos, e acione o socorro imediatamente”, reforça a médica.
Um dos grandes erros, segundo ela, é tentar levar a pessoa ao hospital em carro particular. “Isso pode custar minutos preciosos. A ambulância tem desfibrilador, medicação e equipe treinada. O atendimento já começa ali.”
Diante de qualquer suspeita de infarto, especialistas recomendam os seguintes passos:
1. Reconheça os sinais — Dor persistente no peito, mal-estar, suor frio, falta de ar ou sintomas incomuns devem acender o alerta.
2. Ligue imediatamente para o serviço de emergência:
- Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888 (Associe-se a Vitalmed: 2202-8686)
- SAMU: 192
- Corpo de Bombeiros: 193
Salve estes números no seu celular agora!
3. Evite deslocamentos por conta própria — Ambulâncias são equipadas para iniciar o tratamento no trajeto.
4. Mantenha a calma e acompanhe a vítima — Ajude a pessoa a se sentar ou deitar, converse com ela e monitore seus sinais.
5. Tenha um plano de emergência familiar — Oriente todos da casa sobre como agir em caso de suspeita de infarto.
“O tempo entre os primeiros sintomas e a chegada do atendimento é crucial”, frisa a Dra. Diana. “Quanto mais rápido, maiores as chances de preservar o músculo cardíaco e evitar sequelas.”
Na região de Salvador, a Vitalmed é referência no atendimento de urgências médicas com suporte móvel 24 horas. A empresa atua com equipes de emergência treinadas para responder rapidamente a casos como o infarto agudo do miocárdio.
A ambulância não é apenas um meio de transporte; é uma unidade de terapia intensiva sobre rodas, e isso faz muita diferença para salvar uma vida”, explica a médica.
Além de agir rápido, prevenir continua sendo fundamental. Dieta saudável, atividade física regular, controle do colesterol, da pressão e do diabetes, abandono do tabagismo e acompanhamento médico regular são pilares indispensáveis.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 80% dos infartos poderiam ser evitados com cuidados básicos e diagnóstico precoce.
Os sinais podem começar discretamente, mas o coração sempre avisa. Ouvir o corpo, estar atento aos sintomas e acionar o socorro rapidamente são atitudes que podem salvar não apenas uma vida, mas todo um futuro.
