Atacadão alcança a marca de 40 unidades na Bahia com a inauguração de duas lojas em Salvador

Com seis lojas abertas no estado apenas em 2024, as novas filiais estão localizadas nos bairros de Barra e Pituba

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 06:00

Salvador ganhou duas novas lojas do Atacadão, na Barra e Pituba. Crédito: Divulgação.

O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, comemorou a marca de 374 lojas no País com mais duas aberturas em Salvador, na Bahia. Inauguradas nos dias 24 e 26 de setembro, nos bairros de Barra e Pituba, as novas lojas representam um momento significativo para a rede, que continua a expandir sua presença em todo o território nacional. Já na Bahia, com essas inaugurações, o Atacadão chega a 40 unidades, sendo 37 lojas de autosserviço, dois atacados de entrega e um centro de distribuição.

Juntas, as novas lojas ocupam uma vasta área de mais de 4 mil m2, oferecendo espaços generosos e modernos onde os clientes encontram uma ampla gama de produtos de qualidade, que incluem marcas líderes em diversos setores, como mercearia, bebidas, cuidados pessoais, limpeza e alimentos frescos. As unidades foram projetadas para atender às necessidades diversificadas dos consumidores e oferecer uma experiência de compra diferenciada.

Entre os atrativos das lojas, destacam-se os novos serviços para melhorar ainda mais a experiência do cliente: padaria, que oferece uma variedade de pães e produtos de confeitaria frescos, preparados diariamente para garantir a qualidade e sabor; o açougue, com cortes selecionados e frescos que atendem aos mais altos padrões de qualidade, e o setor de frios e fatiados.

O CEO do Atacadão, Marco Oliveira. Crédito: Divulgação.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão, expressou sua satisfação com as duas inaugurações. “A história do Atacadão com a Bahia começou há 22 anos, e é motivo de grande orgulho para nós a inauguração da sexta loja apenas este ano, chegando à marca de 40 unidades. Essas aberturas reafirmam o nosso plano de expansão e a missão de oferecer produtos de qualidade a preços justos. Nosso objetivo é atender tanto pequenos e microempreendedores quanto à população em geral, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região.”

O Atacadão tem um impacto significativo na economia local, empregando mais de dez mil pessoas de forma direta e indireta na Bahia. “A Bahia é uma área estratégica para o nosso negócio, e continuamos firmes em nosso propósito de contribuir para o crescimento social do estado, gerando novos empregos e impulsionando o desenvolvimento e a prosperidade da região e da comunidade local”, reforçou Marco Oliveira.

Para proporcionar uma experiência de compra mais agradável, as lojas dispõem de cafeteria moderna onde os clientes podem fazer uma pausa durante suas compras e desfrutar de um café ou lanche. Além disso, a loja oferece um amplo estacionamento. As unidades também contam com caixas de autoatendimento e soluções financeiras, como o Cartão Atacadão, que oferece descontos exclusivos aos clientes. O pagamento pode ser realizado com as principais bandeiras de cartões de crédito, via Pix e vale-alimentação, para maior flexibilidade e conveniência para todos os clientes.

O Atacadão também está integrado ao aplicativo Meu Atacadão, que traz ofertas e descontos exclusivos para clientes que fazem compras na loja física. Para aqueles que preferem a comodidade de comprar por meio do site atacadao.com.br ou aplicativos parceiros de delivery, como o Ifood, em breve poderão contar com mais estas alternativas.

Serviço

Atacadão de Salvador - Barra:

● Endereço: Av Centenário, número 2786, Barra - Salvador, Bahia. CEP 40.140.400

● Horário de funcionamento: seg à sab 7h00 às 22h00, dom 7h00 às 20h00, Feriados consultar a loja.

Atacadão de Salvador - Pituba:

● Endereço: Rua Pernambuco, número 510, Pituba - Salvador, Bahia. CEP 41.830-390