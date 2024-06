ATACADÃO

Atacadão inaugura mais duas lojas na Bahia e ultrapassa a marca de 370 unidades no país

Com as novas lojas em Salvador e Itaparica, a rede chega a quatro inaugurações no estado apenas em 2024

Estúdio Correio

Publicado em 21 de junho de 2024 às 17:51

Loja Atacadão Garibaldi Crédito: Atacadão

O Atacadão, rede atacadista presente em todos os estados brasileiros, inaugurou mais duas unidades na Bahia. Localizadas nos municípios de Salvador e de Itaparica, a rede ultrapassa 370 lojas no país, chegando a 35 no estado, onde também tem três atacados de entrega e centros de distribuição.

“Só neste ano, inauguramos quatro unidades na Bahia, uma praça de grande importância para nós. Chegamos em Itaparica, seguimos expandindo em Salvador, que já soma 14 lojas, e continuaremos levando alimentação de qualidade com preços justos para um número ainda maior de pessoas, tanto às consumidoras finais que compram para os seus lares, quanto às pequenas e microempreendedoras, que abastecem seus negócios com os nossos produtos. Desde o ano passado, já contratamos 1.500 pessoas no estado, sendo 26% do CadÚnico, por meio de uma parceria que fizemos com o governo federal para contratar beneficiárias do programa Bolsa Família”, comenta Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão Crédito: Atacadão

Além de empregar mais de 10 mil pessoas em todas as lojas na Bahia, as novas unidades estão gerando mais de 730 empregos diretos e indiretos. Os espaços ainda oferecem uma variedade de produtos, onde cerca de 80% do portfólio da rede é negociado de forma regional, enquanto 20% correspondem a marcas locais. “Estabelecer uma parceria com os produtores e fornecedores baianos é uma das maneiras de contribuirmos para o desenvolvimento socioeconômico do estado”, ressalta o CEO Marcos Oliveira.

Com áreas de vendas de 3.600 m2 em média, as unidades oferecem um amplo portfólio de produtos de marcas líderes de mercado e regionais nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais e limpeza. Para maior praticidade dos clientes, ainda trabalham com alimentos frescos e selecionados de hortifrúti, serviços de padaria, açougue e frios e fatiados, e caixas de autoatendimento. Ambas já estão presentes no Meu Atacadão, novo aplicativo da rede com ofertas e descontos exclusivos, e disponibilizam soluções financeiras, como o Cartão Atacadão com descontos exclusivos, parcelamento de compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras e o pagamento via PIX.

Serviços:

Atacadão Salvador Garibaldi:

Endereço: Av. Reitor Miguel Calmon, 381 - Garibaldi, Salvador - BA

Horário de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h.

Aos domingos, das 7h às 18h.

Em feriados, consulte a loja.

Atacadão Itaparica:

Endereço: Rodovia BA-001, s/n - Gameleira, Itaparica - BA

Horário de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h.

Aos domingos, das 7h às 18h.

Em feriados, consulte a loja.

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil, com mais de 370 unidades de autosserviço e 36 atacados de entrega e centros de distribuição, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais, e está em contínua expansão.

Com base nos pilares estratégicos de combate à fome e às desigualdades, diversidade e inclusão e proteção ao planeta & biodiversidade, o Atacadão tem o compromisso de oferecer produtos de qualidade com preços justos aos seus clientes.

Com 62 anos de história, mais de 73 mil colaboradores e presença em mais de 220 municípios, também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online. O Atacadão está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Kantar, e entre as 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2023 e 2024, segundo a consultoria global de marcas Interbrand. Em 2023, a rede conquistou importantes prêmios para o setor, como o 1º lugar na categoria atacadista no Top of Mind, da Folha de S. Paulo, o primeiro lugar no ranking de varejo, supermercados e e-commerce do Prêmio BandNews e a 10ª colocação do ranking geral das 1000 Maiores Empresas do País do Valor Econômico. O Atacadão também lidera o Ranking ABAAS (Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço) e da ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados).