FUTURO

Através do empreendedorismo e inovação, SENAI prepara estudantes para o mercado de trabalho

Pesquisa, desenvolvimento de projetos e competições fortalecem currículo e soft skills dos alunos



Estúdio Correio

Victor Lahiri

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 06:00

Sabrina Rocha, Bruno Cunha e a coordenadora SENAI Roseane Oliveira Crédito: Divulgação

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, empresas têm buscado profissionais munidos de habilidades socioemocionais, que permitam desenvolver, além de uma postura de liderança, a capacidade de administrar problemas e trazer soluções de impacto nos processos da companhia. Com o objetivo de preparar jovens em formação para os desafios da vida profissional, o SENAI Bahia tem investido em educação empreendedora e estimulado os alunos à inovação por meio de projetos de pesquisas e competições.

Com o empreendedorismo em seu DNA, o aluno do curso de “Redes de Computadores”, Bruno Cunha, encontrou no estímulo à inovação, oferecido pelo SENAI, a possibilidade de viver uma série de experiências que auxiliaram na formação do seu perfil profissional, construção de networking e fortaleceram sua paixão por segurança da informação e inovação.

“Em 2021, entrei no curso de Redes de Computadores no SENAI CIMATEC. O primeiro desafio foi o Grand Prix, iniciativa da Saga de Inovação SENAI. Fui incentivado por professores que enxergaram meu potencial e me mostraram como transformar ideias em soluções inovadoras. Nosso time conquistou o 2º lugar nacional”, explica Bruno. “Participei de mais de 10 maratonas de inovação, sempre buscando soluções para problemas reais. Através de um mentor, tive meu primeiro contato com o SEBRAE, onde não apenas ampliei minha rede de contatos, mas também dei vida à minha primeira startup”, relembra.

Em sua empreitada mais recente, Bruno avançou para a final e irá representar a cidade de Salvador na etapa mundial da 7ª edição do Nasa Space Apps Challenge, o maior evento de inovação global. A solução desenvolvida pelo time do qual o estudante faz parte, foi a Asttra. Trata-se de uma plataforma que conecta sensores inteligentes desenvolvidos pela equipe com dados da NASA, proporcionando a tomada de decisões no campo da agricultura, com uso da inteligência artificial. São oferecidas informações sobre clima e cultivo por meio do WhatsApp ou SMS.

Solução Asttra - NASA Crédito: Divulgação

Com grandes expectativas para os novos desafios, Bruno já colhe os frutos das experiências vividas no âmbito acadêmico. “Hoje, continuo nessa jornada. Já orientei mais de 560 pessoas em 20 países, participei de desafios globais acumulando diversos pódios. Além disso, trabalho na Oi, na área de segurança da informação, onde pratico o intraempreendedorismo todos os dias”, afirma.

"Se há algo que aprendi nessa saga, é que a jornada nunca termina. Cada conquista é apenas o início de um novo desafio, e a busca por transformar o mundo através da inovação continua. Cada equipe nesse processo foi indispensável e o SENAI foi o ponto de partida dessa grande aventura" Bruno Cunha, aluno do curso de “Redes de Computadores"

De acordo com a coordenadora da área de Biotecnologia do SENAI, Roseane Oliveira, os alunos da instituição são estimulados a inovar e empreender desde os primeiros módulos dos cursos. “É uma forma de apresentarmos as ferramentas que o mercado demanda. Hoje, as empresas buscam profissionais versáteis e proativos”, explica.

"A possibilidade de desenvolver uma ideia ao longo do curso, que será trabalhada e apresentada como trabalho de conclusão, além do estímulo à pesquisa e participação de editais e competições, agrega não só ao currículo como ajuda a formar um profissional mais completo e conectado" Roseane Oliveira coordenadora da área de Biotecnologia do SENAI

A estudante do curso técnico em Biotecnologia, Sabrina Rocha, também teve seu primeiro contato com o empreendedorismo através do SENAI, por meio de disciplinas focadas em inovação e gestão. Elas a ajudaram a desenvolver um olhar mais apurado para o potencial de transformar ideias em negócios reais. “Essas matérias me mostraram que projetos científicos e tecnológicos não só podem gerar impacto, como também têm viabilidade de se tornarem produtos ou serviços no mercado”, comenta.

"No SENAI, somos preparados desde a fase inicial de ideação até os estágios mais avançados, como o financiamento e a implementação da ideia. Em sala de aula, temos contato com diversas ferramentas essenciais para o empreendedorismo, como ferramentas da qualidade, de gestão e para a descrição e estruturação de ideias" Sabrina Rocha, estudante do curso técnico em Biotecnologia

Junto a duas outras equipes formadas por alunos do SENAI (CauKies e SAPIS), o grupo BioHealAtive, do qual Sabrina faz parte, se destacou na 1ª Fase do Startup Nordeste Bahia, que tem a missão de colocar a região Nordeste no mapa global de inovação, auxiliando pessoas empreendedoras com a aceleração de seus negócios de maneira sustentável e escalável.

Nesta competição, após um processo de pré-aceleração, os projetos inovadores/startups participantes são submetidos a uma segunda fase de seleção, na qual os 107 (cento e sete) melhor avaliados avançarão para o programa de aceleração. Por fim, com uma terceira seleção, 80 (oitenta) projetos e startups seguirão com capacitações, mentorias de especialistas e receberão a Bolsa Sócio Empreendedor, no valor mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pelo período de 6 (seis) meses.

Solução Biodermax Crédito: Divulgação

Empolgada com a experiência, Sabrina diz que já tem sentido os efeitos da troca com profissionais e da rotina de ser desafiada. “Como toda competição, o Desafio StartupNE exige muito tempo, estudo e dedicação para atender às exigências propostas. Minha equipe abraçou essa oportunidade e está vivendo intensamente cada etapa do processo. A ansiedade faz parte do caminho, mas a satisfação de saber que estamos dando o nosso melhor é o que nos faz perceber que estamos na direção certa”, explica. “Além de serem enriquecedoras para o meu currículo, essas vivências não apenas me ajudam a me desenvolver como profissional, mas também têm um grande impacto no meu crescimento pessoal. Tenho aprendido a lidar com desafios de maneira mais madura e estratégica, o que fortalece minha trajetória e amplia minhas perspectivas na carreira”, pontua.