Bahia enfrenta apagão de mão de obra e SENAI reage com oferta de novos cursos técnicos

Com foco em prática e empregabilidade, formações atendem à alta demanda de setores como construção civil, logística e manutenção industrial



Gabriela Araújo

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:00

Aluno recebe treinamento para atuar na construção civil Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

A falta de profissionais qualificados tem preocupado diferentes segmentos da indústria, como os da construção civil, movelaria, têxtil, metalurgia e siderurgia. O cenário é reflexo de um fenômeno global. Um estudo realizado pelo Manpower Group, que ouviu mais de 40 mil empregadores em 42 países, apontou que 75% das empresas relatam dificuldade para contratar talentos. No Brasil, o índice chega a 80%.

A transformação digital acelerada, o envelhecimento da população, a globalização e as novas exigências do mercado de trabalho estão entre os principais fatores que contribuem para o chamado apagão de mão de obra. Além disso, os ganhos imediatos na informalidade têm afastado parte dos jovens das vagas formais, especialmente das que exigem qualificação técnica.

Para enfrentar o desafio, o SENAI Bahia tem intensificado suas ações voltadas à formação profissional e à conexão com a indústria. A instituição oferece cursos profissionalizantes, técnicos e pós-técnicos, alinhados às tendências apontadas pelo Mapa do Trabalho Industrial, estudo do SENAI Nacional que projeta as profissões e competências mais demandadas para os próximos anos.

"Nesse período de 2025 a 2027, as áreas que apresentaram ou vão apresentar uma maior demanda por profissionais são as com foco em logística e transporte, construção civil, manutenção e reparação, que traz a necessidade de mecânicos de manutenção de veículos automotores, manutenção para máquinas industriais, eletricista de manutenção, na área de eletroeletrônica. Temos também uma demanda importante na área de operação industrial, quando a gente fala de auxiliares de produção, trabalhadores de carga e descarga e logística. A área de alimentos e bebidas também vem apresentando uma necessidade crescente de profissionais", explicou Patrícia Evangelista, superintendente Executiva de Educação profissional do SENAI Bahia.

Ainda segundo Patrícia, a instituição já vem, antes mesmo dessa sinalização do Mapa do Trabalho, atuando nessas áreas. "A ideia é, não somente preparar novas pessoas para esses segmentos identificados pelo mapa, mas principalmente requalificar aquelas que já estão trabalhando nesses segmentos", pontuou.

Em um cenário de alta informalidade e mudanças nas relações de trabalho, estratégias como inovações na abordagem educacional têm sido adotadas pela instituição para manter a relevância e o engajamento dos alunos nas formações técnicas e profissionalizantes.

"Desta forma, geramos oportunidades reais de inserção dos alunos no mercado de trabalho. Mais de 75% dos egressos do SENAI Bahia estão empregados, segundo dados da sondagem industrial realizada pelo Observatório Nacional da Indústria (CNI)", disse Evandro Mazo, diretor regional do SENAI Bahia.

Desde 2023, a Veracel, empresa responsável pela produção de celulose de forma sustentável a partir da fibra do eucalipto, realiza o Programa de Formação de Mão de Obra, em parceria com o SENAI Bahia. O objetivo é estimular o desenvolvimento regional.

Essa iniciativa tem ampliado a inserção de mulheres em áreas tradicionalmente masculinas e aberto oportunidades para que diferentes públicos iniciem sua trajetória no setor florestal, um dos vetores da economia baiana.

"Recentemente, também em parceria com o SENAI, lançamos um curso on-line exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCDs), com foco nas áreas Administrativa e de Recursos Humanos, disponível para todo o Brasil. Também iniciamos em 2025 o curso de técnico de celulose", detalhou Cristiane Mendes de Mello, gerente de Gente e Cuidado da Veracel.

Para o presidente do Sindicato da Indústria do Mobiliário do Estado da Bahia (Moveba), Maurício Lassman, o fortalecimento de parcerias entre o setor produtivo e o SENAI é essencial para acompanhar as transformações do mercado e garantir competitividade.

"O SENAI abastece o mercado com mão de obra qualificada para as empresas que podem se modernizar, porque não tem outro caminho se as empresas não se modernizarem", destacou Lassman.

Cursos técnicos

Para quem está cursando ou já concluiu o ensino médio e busca conhecimentos teóricos e práticos, voltados à necessidade do mercado de trabalho, o SENAI vai abrir, de novembro até janeiro de 2026, matrículas para curtos técnicos. São diversos cursos em vários segmentos que atendem as necessidades do mercado de trabalho e industrias baianas.

Interessados devem acessar https://tecnico.senaibahia.com.br/ para mais informações.

Cursos de qualificação profissional

Outra opção são os cursos profissionalizantes de curta duração, projetados para atender às demandas das indústrias de pequeno, médio e grande porte. Confira relação de cursos no site: https://curtaduracaosenaiba.com.br/.

Cursos pós-técnicos

Cursos desenvolvidos para quem já tem formação técnica e deseja aprimorar suas habilidades com tecnologia, inovação e prática. Confira as opções em https://postecnico.senaibahia.com.br/.