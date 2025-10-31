Acesse sua conta
Tronox, de Camaçari, está entre as empresas mais incríveis para trabalhar em 2025

Reconhecimento nacional reforça cultura de valorização, diversidade e desenvolvimento de talentos na Bahia

  Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:00

Prêmio Lugares Mais Incríveis para Trabalhar 2025
Tronox recebe o prêmio Lugares Mais Incríveis para Trabalhar 2025

multinacional Tronox, que tem planta industrial no Brasil sediada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi reconhecida como a empresa mais incrível para trabalhar em 2025 na categoria química, petroquímica e farmacêutica. O título foi concedido pela FIA Business School, em parceria com o Estadão, durante cerimônia realizada na última quarta-feira (29), em São Paulo. O evento reuniu empresas de todo o país. 

O diretor da unidade baiana, Rodrigo Assunção, marcou presença na premiação e recebeu o troféu em nome dos mais de 340 colaboradores, a maioria com atuação em Camaçari, reforçando o papel da Bahia na estratégia nacional da companhia. Para Renata Lima Araújo, analista de recursos humanos da empresa, o reconhecimento vai além de um título.

“Esse reconhecimento valida não apenas a cultura organizacional que construímos juntos, mas também os esforços contínuos da empresa em promover um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas e motivadas. Mais do que um título, é o reflexo dos programas e projetos que vêm sendo implementados com foco na melhoria da experiência do colaborador. Iniciativas voltadas ao desenvolvimento profissional, bem-estar, diversidade, inclusão e escuta ativa são pilares que sustentam nosso compromisso com as pessoas”, afirmou.

A Tronox conquistou o reconhecimento graças a práticas de gestão de pessoas centradas no colaborador. Desde a integração até o desenvolvimento de carreira, a empresa investe de forma consistente em bem-estar, escuta ativa e valorização profissional.

“O ambiente de trabalho é acolhedor e colaborativo, promovendo relações de confiança e respeito à diversidade de ideias. Além disso, a Tronox mantém um programa sólido de diversidade e inclusão, e atua com responsabilidade social e ambiental, reforçando o orgulho de fazer parte de uma organização que cuida das pessoas, da sociedade e do planeta”, destacou Renata.

Entre as ações que fortalecem o clima organizacional e o bem-estar, estão programas voltados à saúde física e mental, com suporte psicológico, ações de bem-estar, reconhecimento e desenvolvimento profissional. A empresa também mantém iniciativas de sustentabilidade e engajamento comunitário, reforçando o sentimento de pertencimento e propósito entre os colaboradores.

No campo da diversidade e inclusão, a Tronox possui um comitê dedicado, que atua com apoio da liderança para desenvolver treinamentos, eventos e melhorias estruturais, criando um ambiente mais justo e representativo. Além disso, investe em educação continuada por meio de auxílio universitário, programa de idiomas, mentoria, coaching e plataformas digitais de aprendizagem, promovendo uma cultura de alta performance e protagonismo.

Programa de Qualidade de Vida

O Programa de Qualidade de Vida da empresa é estruturado em três pilares: Movimente-se, Mais Leve e Equilíbrio. Ele oferece aos colaboradores treinos funcionais, clube de corrida, ginástica laboral, fisioterapia, massoterapia, quiropraxia, acompanhamento nutricional e suporte psicológico, financeiro e jurídico.

Entre os programas internos de destaque, Renata Lima cita o “Você em Destaque”, que reconhece atitudes e entregas alinhadas aos valores da organização, e o “CEO Award”, iniciativa global que celebra contribuições excepcionais com impacto significativo.

Ambos fortalecem a cultura de excelência e valorização individual

Renata Lima Araújo,

analista de Recursos Humanos da Tronox

Ainda segundo a analista, a Tronox pretende seguir evoluindo suas práticas de gestão de pessoas com projetos globais estratégicos.

“Entre eles, destaca-se o EVP [Employee Value Proposition], que tem como objetivo fortalecer a proposta de valor da empresa para seus talentos, promovendo um ambiente de trabalho atrativo, inclusivo e alinhado às expectativas dos profissionais. Além do programa Living Our Values, que visa integrar os valores corporativos ao dia a dia dos colaboradores, estimulando comportamentos éticos, colaborativos e de alta performance”, explicou.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

