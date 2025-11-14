SAÚDE

Bahia inaugura centro pioneiro de rastreamento do câncer de pulmão; IA promete diagnóstico mais rápido

Projeto aposta em diagnóstico precoce e tecnologia para transformar a realidade da doença no estado



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:01

Lançamento do Instituto ProPulmão Crédito: Jefferson Peixoto

O primeiro centro brasileiro voltado exclusivamente ao rastreamento e ao cuidado integrado do câncer de pulmão foi lançado nesta quinta-feira (13), durante evento realizado em Salvador. O Instituto ProPulmão representa um passo histórico da Bahia na luta contra a principal causa de morte por câncer no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre os presentes na cerimônia, estavam o cirurgião torácico Ricardo Sales, presidente do Instituto ProPulmão; Evandro de Araújo Júnior, presidente da Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer (FBCCC); e Catharine Grimes, presidente da Bristol Myers Squibb Foundation (BMS Foundation).

O instituto vem trazendo opções diversas de acesso. O nosso principal objetivo inclusive é esse: aumentar o acesso da população vulnerável, que tem dificuldade de fazer exames. Estamos trabalhando com a Universidade Senai Cimatec para reativarmos a carreta da saúde respiratória, que já percorreu diversas cidades do interior da Bahia Ricardo Sales, presidente do Instituto ProPulmão.

Com o propósito de antecipar o diagnóstico antes que a doença avance, o instituto se propõe a promover ações integradas de prevenção, inovação e cuidado para reduzir o impacto do câncer de pulmão na população. A iniciativa nasce com foco na detecção precoce. O modelo utiliza inteligência artificial (IA) para ajudar a identificar pacientes com maior risco e, além disso, busca ampliar o diagnóstico precoce na região e fortalecer parcerias entre setor público, setor privado e academia.

A atuação inclui também iniciativas na base do sistema de saúde, com foco em educação e conscientização sobre os riscos do cigarro, da nicotina e dos dispositivos eletrônicos. Com o apoio da BMS Foundation, em parceria com a FBCCC, o instituto baseia-se em mais de uma década de trabalho pioneiro voltado ao aprimoramento do diagnóstico precoce em comunidades remotas do país.

É uma parceria que vem em um momento muito importante para a saúde pública e para a saúde dos pacientes no estado da Bahia. A Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer vem passando por um momento de transformação, onde ela vem ampliando o seu escopo de atuação, além da cardiologia, nas áreas de oncologia e neurologia" Evandro de Araújo Júnior, presidente da Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer (FBCCC).

O Instituto ProPulmão está estruturando ainda um ecossistema completo de diagnóstico por imagem, com biópsias por broncoscopia e punções guiadas por tomografia ou ultrassom. Esses procedimentos deverão ser oferecidos em breve a pacientes do SUS, dentro de uma linha de cuidado respiratório integrada ao diagnóstico precoce.

"Essa parceria do Instituto ProPulmão com a Bristol Myers Squibb Foundation é muito importante, porque o câncer de pulmão é a principal causa de morte entre as doenças oncológicas. É mais importante do que o câncer de próstata, de mama e colorretal. Frequentemente, esse tipo de câncer é detectado muito tardiamente, ele é diagnosticado muito tardiamente. Quando ele é diagnosticado precocemente, as possibilidades de se vencer o câncer são maiores", disse. Catharine Grimes, presidente da Bristol Myers Squibb Foundation (BMS Foundation).

Projeto ProPulmão

A criação do instituto tem origem no Projeto ProPulmão, iniciado em 2012. Financiado pelo PROADI-SUS no Hospital Israelita Albert Einstein, o projeto consolidou um modelo de referência em rastreamento do câncer de pulmão no Brasil.

Em parceria com o SENAI CIMATEC, o projeto implantou a Carreta da Saúde Respiratória, uma clínica móvel equipada com tomógrafo de baixa dose (TCBD) que percorreu diversas cidades da Bahia. A iniciativa ampliou o acesso ao rastreamento em comunidades desassistidas e gerou pesquisas inovadoras sobre o alcance de populações de alto risco.