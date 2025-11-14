Bahia inaugura centro pioneiro de rastreamento do câncer de pulmão; IA promete diagnóstico mais rápido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Araújo
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:01
O primeiro centro brasileiro voltado exclusivamente ao rastreamento e ao cuidado integrado do câncer de pulmão foi lançado nesta quinta-feira (13), durante evento realizado em Salvador. O Instituto ProPulmão representa um passo histórico da Bahia na luta contra a principal causa de morte por câncer no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Entre os presentes na cerimônia, estavam o cirurgião torácico Ricardo Sales, presidente do Instituto ProPulmão; Evandro de Araújo Júnior, presidente da Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer (FBCCC); e Catharine Grimes, presidente da Bristol Myers Squibb Foundation (BMS Foundation).
Lançamento do Instituto ProPulmão
Ricardo Sales,presidente do Instituto ProPulmão.
Com o propósito de antecipar o diagnóstico antes que a doença avance, o instituto se propõe a promover ações integradas de prevenção, inovação e cuidado para reduzir o impacto do câncer de pulmão na população. A iniciativa nasce com foco na detecção precoce. O modelo utiliza inteligência artificial (IA) para ajudar a identificar pacientes com maior risco e, além disso, busca ampliar o diagnóstico precoce na região e fortalecer parcerias entre setor público, setor privado e academia.
A atuação inclui também iniciativas na base do sistema de saúde, com foco em educação e conscientização sobre os riscos do cigarro, da nicotina e dos dispositivos eletrônicos. Com o apoio da BMS Foundation, em parceria com a FBCCC, o instituto baseia-se em mais de uma década de trabalho pioneiro voltado ao aprimoramento do diagnóstico precoce em comunidades remotas do país.
Evandro de Araújo Júnior,presidente da Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer (FBCCC).
O Instituto ProPulmão está estruturando ainda um ecossistema completo de diagnóstico por imagem, com biópsias por broncoscopia e punções guiadas por tomografia ou ultrassom. Esses procedimentos deverão ser oferecidos em breve a pacientes do SUS, dentro de uma linha de cuidado respiratório integrada ao diagnóstico precoce.
Catharine Grimes,presidente da Bristol Myers Squibb Foundation (BMS Foundation).
A criação do instituto tem origem no Projeto ProPulmão, iniciado em 2012. Financiado pelo PROADI-SUS no Hospital Israelita Albert Einstein, o projeto consolidou um modelo de referência em rastreamento do câncer de pulmão no Brasil.
Em parceria com o SENAI CIMATEC, o projeto implantou a Carreta da Saúde Respiratória, uma clínica móvel equipada com tomógrafo de baixa dose (TCBD) que percorreu diversas cidades da Bahia. A iniciativa ampliou o acesso ao rastreamento em comunidades desassistidas e gerou pesquisas inovadoras sobre o alcance de populações de alto risco.
