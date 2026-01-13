SAÚDE

Calor intenso nas férias: entenda por que crianças são mais vulneráveis à insolação

Saiba como identificar sinais de desidratação e evitar queimaduras solares no verão

Estúdio Correio

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16:14

Crianças têm maior risco de insolação Crédito: Shutterstock

O verão é sinônimo de liberdade, brincadeira e sol. Mas também é a estação em que aumentam significativamente os atendimentos por desidratação, queimaduras solares e insolação infantil. Crianças têm maior risco porque perdem líquidos mais rápido e nem sempre conseguem identificar ou comunicar os próprios limites.

Segundo dados do Ministério da Saúde, os casos de exaustão térmica e desidratação aumentam expressivamente durante as férias escolares.

Criança não avisa que está entrando em exaustão térmica. Quando os sintomas aparecem, o quadro já pode estar avançado Dra. Diana, médica

Insolação: quando o calor vira emergência

Cuidado com as crianças no verão 1 de 10

A insolação acontece quando o corpo perde a capacidade de controlar a temperatura, que pode ultrapassar 40 °C, afetando cérebro, coração e rins.

Sinais de alerta

• Pele quente, vermelha e seca

• Dor de cabeça intensa

• Náuseas ou vômitos

• Confusão mental

• Sonolência excessiva

• Desmaio

Hidratação: o erro mais comum dos pais

Crianças não pedem água na frequência adequada. Regra prática:

• Ofereça líquidos a cada 30–40 minutos

• Priorize água, água de coco e frutas

• Evite refrigerantes, sucos artificiais e bebidas açucaradas

Proteção solar correta (passo a passo)

• Protetor solar infantil FPS 30 ou superior

• Aplicar 30 minutos antes da exposição

• Reaplicar a cada 2 horas e após banho

• Bonés, chapéus e camisetas UV ajudam muito

• Evitar sol direto entre 10h e 16h

O que fazer até o atendimento médico chegar

• Levar para local fresco e ventilado

• Retirar excesso de roupas

• Oferecer líquidos se estiver consciente

• Compressas frias em testa, pescoço e axilas

• Acionar emergência se houver confusão, vômitos persistentes ou desmaio

Pais nunca tiram férias

Enquanto a criança brinca, o corpo pode estar entrando em exaustão.

“Calor intenso não é inofensivo. Insolação pode evoluir rápido”, reforça a médica.

Contatos de emergência

Vitalmed – Associados: 2202-8888 | 3450-8888

Associe-se à Vitalmed: 2202-8686

SAMU: 192 | Bombeiros: 193