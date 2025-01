SOCIAL

Conheça a parceria entre Santa Casa de Misericórdia da Bahia e Neoenergia Coelba que vai ajudar a instituição a economizar mais de R$ 80 mil por ano

Instalação de 6 novos equipamentos abastecidos por energia sustentável promoverá economia e redução de impacto ambiental

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 10:58

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, em 2024, ganhou reforço em suas operações com a instalação de seis novos equipamentos abastecidos por usinas de energia solar. O projeto é resultado de um termo de cooperação técnica firmado entre a instituição e a concessionária Neoenergia Coelba, no âmbito do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEEL.>

Ao longo do ano, as usinas solares foram implementadas nos Centros de Educação Infantil Coração de Maria, Cristo Redentor, Santo Antônio e São Francisco, além do Espaço Avançar e da Casa de Apoio à Criança com Câncer Solange Fraga. Com potência total de 48,9 kWp, a geração de energia estimada alcança 73 MWh por ano. O investimento de cerca de R$ 250 mil deverá proporcionar uma economia anual superior a R$ 80 mil para a Santa Casa.>

A Neoenergia Coelba, ao fornecer a tecnologia e a mão de obra especializada para o projeto, permite que a instituição realoque os valores economizados em melhorias para o acolhimento do público. “A economia gerada com as placas de energia solar assegurou recursos para o custeio de nossas atividades e vem garantindo que um maior número de pessoas, sobretudo com menor poder aquisitivo, seja atendida com segurança e qualidade no Hospital Santa Izabel”, afirma José Antônio Rodrigues Alves, provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia.>

Além de promover economia financeira, a iniciativa reforça o compromisso da Santa Casa com a sustentabilidade, contribuindo para a redução do impacto ambiental. “Seguimos avançando na transição energética por meio de diversas iniciativas, como o uso de energia renovável e a adoção de práticas de eficiência energética”, destaca o provedor. “Nossa instituição tem alcançado amplo reconhecimento neste processo de transição para o uso de fontes renováveis de energia e implementação de ações ambiciosas de sustentabilidade”, completa. >

"Essa parceria é de extrema importância para a redução do consumo de energia das unidades da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, permitindo o direcionamento do recurso para melhorar o atendimento ao público, incentivando o uso responsável dos recursos naturais e reforçando o compromisso da Neoenergia com iniciativas que impulsionam a transição energética e a sustentabilidade" Ana Christina Romano Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia

A ação integra um esforço mais amplo da Neoenergia Coelba em parcerias com instituições voltadas ao social. Recentemente, outras instituições também foram beneficiadas, como a Santa Casa de Ruy Barbosa com uma usina de 100kWp, que terá uma economia anual superior a R$ 70 mil, e as Obras Sociais Irmã Dulce que, além da instalação de uma usina solar fotovoltaica, receberam um sistema de armazenamento de energia. >