Curso de capacitação no universo da beleza promovido por Vult fomenta sonho de brasileiras

Curso abriu as portas para o universo da beleza: Natali trabalhou no Carnaval do Rio . Crédito: Divulgação

Desde 2017, com o intuito de colaborar para uma transformação na sociedade a partir da inspiração entre mulheres e da representatividade, Vult leva a beleza como instrumento de emancipação econômica com o programa 220 Vults, que oferece capacitação para pessoas que desejam ingressar profissionalmente no ramo da beleza.



Por meio desse projeto diversas mulheres transformaram suas vidas no meio profissional, desenvolvendo e evoluindo sua renda mensal. Entre as formandas, Natali Araújo se destacou compartilhando sua história com a marca.

Natural de Campina Grande e cidadã do Rio de Janeiro desde os 13 anos, Natali relembra que sempre amou o universo da beleza. Hoje, com dois filhos, ela lembra de que desde criança, fazia sua mãe comprar maquiagens para poder se produzir e sempre teve o sonho de realizar um curso na área, porém nunca teve condições financeiras para essa formação.

No 220 Vults, Natali se redescobriu como artista e maquiadora. Crédito: Divulgação

Natali conta que quando descobriu sobre o projeto 220 Vults garantiu sua inscrição com antecedência. No início sua ideia era aplicar as técnicas nela mesma, mas aos poucos seu sonho de criança foi ganhando força e ela se redescobriu aos poucos como grande artista e maquiadora.

“Em uma das aulas em que tínhamos que maquiar uma colega de sala, eu acabei, naturalmente, fazendo uma linda produção e todos elogiaram, tanto as alunas como as professoras. Eu fiquei extremamente feliz, e não conseguia me conter. Desde então não parei mais de maquiar. A Vult trouxe de volta um sonho que talvez estivesse adormecido. Ser maquiadora e carregar o certificado com o peso da Vult é extremamente incrível”.

A maquiadora ressaltou que esse curso abriu as portas para o universo da beleza. Em fevereiro, ela já estava trabalhando no Carnaval do Rio. “Eu nunca havia ido à Sapucaí na época de Carnaval e eu tive uma oportunidade incrível de produzir diversas pessoas de diferentes estados e países no maior espetáculo do mundo”.

Entre as diversas ações que a maquiadora participou, ela destaca a produção da Ivete Sangalo em uma ação para um canal televisivo. “Foi uma oportunidade única e incrível na minha vida pessoal e profissional, ter a oportunidade de trabalhar com a Ivete foi extremamente incrível e prazeroso. Confesso que eu estava um pouco nervosa como fã”. Natali conta que foi um grande orgulho para toda sua família poder realizar esse trabalho.

Natali Araujo na formatura do 220 Vults. Crédito: divulgação

“Trabalhar junto de uma mulher forte e que representa tantas outras pelo nosso Brasil me enche de orgulho. Estar ao seu lado e poder assinar a beleza junto com a Vult foi muito gratificante. Saber que a minha missão foi cumprida, um sonho realizado, e ver a proporção do nosso trabalho, do impacto gerado, isso me trouxe muita confiança. Foi único, mágico e inesquecível”, relata Natali. “E tudo isso graças a Vult. Com toda essa visibilidade, hoje eu tenho uma demanda maior de clientes para maquiagem, além do reconhecimento do mercado. Já tive procura também de agências para produção de audiovisual. A Vult gerou um impacto não só na minha vida, mas também na vida da família”, destaca a maquiadora.

Natali reforça que o começo de qualquer profissão é sempre muito desafiador, e como foi importante ter uma marca que impulsionou seu crescimento por meio da confiança no seu trabalho. “Voe que o mundo é seu’, nunca fez tanto sentido. A Vult literalmente nos profissionaliza, nos qualifica e nos insere no mercado de trabalho. Eu tenho muito orgulho de ter feito e ainda fazer parte disso. Eu sei que é só o começo! Obrigada Vult, por incentivar e realmente acreditar no trabalho de tantas mulheres”, conclui.

Sobre a Vult

Vult é uma marca brasileira que nasceu em 2004. Com diversos pontos de venda e canais espalhados por todas as regiões do país, a marca prevê uma acelerada expansão e projeta dobrar de tamanho. Conta com um portfólio completo de produtos para maquiagem, cuidados pessoais, esmaltes, pincéis e acessórios.

Antenada às grandes tendências, Vult é uma das líderes no mercado de beleza no Brasil, com produtos desenvolvidos sob os melhores padrões de qualidade e a preços acessíveis. Um dos propósitos da marca é potencializar a ascensão de mulheres brasileiras com o projeto 220 Vults, que capacita e leva a beleza como instrumento de emancipação econômica para as mulheres periféricas.

Desde 2018, Vult passou a integrar o portfólio de marcas consagradas do Grupo Boticário, um dos dez maiores varejistas do Brasil.