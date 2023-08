Cursos de curta duração do SENAI BAHIA são ideais para quem precisa de qualificação rápida

Curso de Operação de Empilhadeira, na unidade do SENAI Dendezeiros, em Salvador. Crédito: Valter Andrade/Coperphoto/Sistema FIEB

Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, entender as tendências e reconhecer o momento de se qualificar para atender às oportunidades que surgem é fundamental para o crescimento em qualquer carreira. Foi pensando nisso que o funcionário da área de manutenção petroquímica, Silvanei Souza Almeida, resolveu pesquisar sobre capacitações de rápida conclusão, já que há algum tempo nutria o desejo de expandir os horizontes da profissão e ampliar o leque de possibilidades. “Apesar de já estar empregado, queria crescer na carreira e agregar conhecimentos que pudessem contribuir com as habilidades que eu já tinha, para conseguir me firmar no mercado e abraçar novas oportunidades que pudessem surgir”, recorda.

Ao tomar conhecimento dos cursos de curta duração do SENAI BAHIA, Silvanei encontrou uma opção que atendia sob medida aos seus objetivos, uma qualificação em Operador de Processo Químico e Petroquímico Industrial. “O curso realmente me ajudou a ampliar meus horizontes dentro da profissão e já estou tendo a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos nessa qualificação”, diz. O profissional também destaca que um dos principais pontos positivos do aperfeiçoamento na instituição foi a oportunidade de trocar experiências com os colegas e docentes e acrescenta sobre a importância de se qualificar de forma contínua. “Minha dica é buscar cursos e qualificações de forma contínua, para estar preparado e não correr o risco de perder as oportunidades que aparecem no mercado”, aconselha.

Casos de profissionais como Silvanei, que precisam de um acesso rápido tanto ao conhecimento técnico como ao certificado para aproveitar uma oportunidade de promoção, conquistar um novo emprego ou mesmo empreender, só crescem. Foi pensando em suprir esta demanda que o SENAI BAHIA criou os Cursos de Curta Duração que contam com carga horária de 16h a 160h, com opções em 13 áreas de atuação. “Com as cargas horárias variáveis, buscamos atender a todos os públicos, basta querer ampliar as competências, desde quem quer se recolocar no mercado até quem busca investir em um negócio através da prestação de serviço”, explica Isaura Malaquias, coordenadora de cursos da instituição.

Segundo Isaura, áreas mais procuradas são as de equipamentos móveis industriais (operação empilhadeira), elétrica, segurança no trabalho - NR 10, NR 10 SEP, NR 35 - e automotiva, mas há opções também nas áreas de alimentos e bebidas, automação, construção civil, eletrotécnica, gestão, tecnologia da informação, mecânica, petroquímica e química, refrigeração e climatização e soldagem. “Temos também opções como os cursos de Pintor e Instalador de Drywall, que tem uma grande aceitação do público, pois contam com carga horária de 40h e permitem que o aluno saia pronto para atuar no mercado”, afirma.

Os cursos de curta duração são ofertados em diferentes formatos, com aulas presenciais, remotas (ao vivo) ou híbridas, nas 21 unidades do SENAI BAHIA espalhadas pela capital e interior. Alguns cursos também poderão ser oferecidos em unidades móveis. Ex-alunos da instituição contam com desconto especial na matrícula e o investimento pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão.