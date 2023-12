Cursos técnicos do SENAI facilitam ingresso de profissionais no mercado de trabalho

Alunos em aula prática no curso técnico Senai. Crédito: Divulgação

Com uma demanda cada vez maior do mercado de trabalho por habilidades focadas no avanço tecnológico, profissionais de diversas áreas têm buscado fortalecer seus conhecimentos com cursos e qualificações que lhes proporcionem um treinamento técnico mais alinhado aos anseios das empresas. Sonhando em garantir o seu lugar na indústria petroquímica, a estudante da graduação em Petróleo e Gás, Érica Almeida Soares Araújo, decidiu investir novamente em um curso técnico do SENAI, o de Automação, após ter feito o de Eletromecânica, por ver nessa opção uma oportunidade de potencializar seus conhecimentos práticos e alcançar mais rapidamente os objetivos.Sonhando em garantir o seu lugar na indústria petroquímica, a estudante da graduação,

“Meu grande sonho é atuar na indústria de petróleo e por ter essa percepção dos processos cada vez mais automatizados e a indústria 4.0 em curso, busquei o SENAI para me qualificar”, diz. “Apesar de ter começado na graduação com o curso de Engenharia de Petróleo e Gás, senti a necessidade de desenvolver a parte prática que pudesse estar envolvida com a minha profissão. A partir do curso técnico de Eletromecânica, logo consegui um estágio em uma sonda de perfuração”, relata.

Muito além das habilidades práticas conquistadas através do curso técnico, Érica adquiriu diversos outros conhecimentos para se destacar no mercado de trabalho. “Entrei focada em apertar parafuso e aprendi muito mais do que isso. Desenvolvi conceitos de gestão de pessoas, liderança, comunicação”, comenta. “Também descobri habilidades que eu desconhecia, como liderar monitorias, ajudando os meus colegas e para outras turmas. Minhas expectativas são as melhores possíveis, pois o SENAI é uma grande referência de mercado”, completa a jovem.

Formação completa

De acordo com dados do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 91,7% das empresas preferem contratar egressos dos cursos técnicos da entidade. Em todo o país, 72% dos ex-alunos do SENAI estão ativos no mercado de trabalho e, na Bahia, este percentual salta para 78,7%, o que equivale a dizer que 8 em cada 10 alunos formados pelo SENAI no estado estão trabalhando.

De acordo com a superintendente executiva de Educação Profissional do SENAI, Patrícia Evangelista, o que faz a instituição ser referência para as empresas que buscam mão de obra é a preocupação em oferecer formação profissional completa. “Aliamos teorias com habilidades práticas, construindo um perfil de aluno que seja compatível com as demandas das empresas e esse processo inclui competências socioemocionais, as soft skills tão requeridas hoje”, afirma. “Esse compromisso passa ainda pelo investimento em infraestrutura e corpo técnico qualificado parar preparar o profissional para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo”, diz.

Patrícia explica que entre as vantagens em fazer um curso técnico está o acesso mais rápido e ao mercado de trabalho através de uma formação que procura se aproximar cada vez mais da rotina das empresas. “No período de 2 anos a pessoa já vai estar habilitada e a dinâmica dos cursos garantem aos alunos uma experiência muito próxima da realidade que eles vão viver no dia a dia”, destaca.

Tendências

Os cursos na área de tecnologia lideram a procura do técnico SENAI, já as qualificações em áreas que voltaram a “aquecer” com um grande número de novas oportunidades, como edificações e química, também estão ganhando novas adesões, bem como cursos novos voltados para área de marketing e multimídia. “Nós estamos com uma grande procura na área de tecnologia da informação e comunicação, desenvolvimento de sistemas e rede de computadores, além de cursos ligados à automação e à própria parte de qualidade, administração, logística”, aponta Patrícia.

“Também temos oportunidades em áreas transversais que seguem com demanda alta, como segurança do trabalho, eletrotécnica, eletromecânica, mecatrônica, mecânica, além de setores que estão reaquecendo como edificações, química e petroquímica. Em paralelo, temos dois cursos novos, Marketing e Multimídia, que estão conectados a esse novo momento de e-commerce, comércio, vendas e comunicação digital”, comenta.

Atualmente o SENAI está com inscrições abertas para o processo seletivo 2024.1. Foram oferecidas 6.424 vagas para cursos presenciais e semi-presenciais em 10 cidades baianas. Para ingressar em um dos 19 cursos técnicos do SENAI Bahia basta acessar www.tecnicosenai.com.br.