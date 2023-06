Destaques nas ciências, nas artes e no social, Jaqueline Goes e Carlinhos Brown compartilharam experiências

. Crédito: Fotos: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Inspiração e emoção foram dois sentimentos que marcaram, consideravelmente, a cerimônia de abertura do II ESG Fórum Salvador, no dia 30 de maio, no porto da capital baiana. Na ocasião, a biomédica baiana Jaqueline Góes e o multiartista Carlinhos Brown compartilharam suas experiências de vida com o público presente.



A cientista se notabilizou por coordenar a equipe do IMT (Instituto de Medicina Tropical) da USP (Universidade de São Paulo) que sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 menos de 48 horas depois da confirmação do primeiro caso da doença no Brasil. Góes retornou a Salvador para destacar a importância da ciência para o ESG.“Me perguntaram o que a ciência tem a ver com isso [ESG], e eu falei: tudo. Desde o momento que abrimos os olhos, a ciência está conosco. A gente acorda e, na maioria das vezes, desliga um despertador, que também é um celular. Esse dispositivo utilizado para tudo é resultado de ciência”, observou a biomédica. A cientista foi aplaudida de pé pelo público e recebeu uma placa de reconhecimento das mãos da gerente Comercial e de Marketing do CORREIO, Luciana Gomes. Góes lembrou que o enfrentamento da pandemia revelou o papel da ciência ao grande público. “Toda vez que algum cientista vinha revelar algum insight, primeiro vinha a preocupação, mas depois a resiliência. Os cientistas pesquisam também novos paradigmas que são importantes para as empresas de vocês, desempenhando um papel fundamental na escolha de investimentos sustentáveis”, observou. A cientista foi aplaudida de pé pelo público e recebeu uma placa de reconhecimento das mãos da gerente Comercial e de Marketing do CORREIO, Luciana Gomes.

Do Candeal para o mundo

A inovação, um fator imprescindível para organizações que atuam em ESG, está na essência de Carlinhos Brown, artista que constantemente se reinventa e tem longo histórico de ligação com o social. Ele, que ministrou a palestra “Grande Homem de Movimento”, foi uma das principais atrações da noite de abertura do II ESG Fórum Salvador.

“Estou muito feliz de me encontrar no futuro, em um lugar onde sempre estive, e agora vejo que não estou tão só assim. Em minha vivência no Candeal, fui buscar líderes ESG que me trouxeram até os dias de hoje, como os mestres de vida que tive, homens e mulheres de movimento”, destacou Brown.

A criação da Timbalada, em 1991, foi apenas um dos cases de sucesso compartilhados pelo músico com o público. “Nesse social, ou nessa busca ambiental, a governança existe. O resultado do Candeal não sou eu, são 15 mil músicos espalhados pelo mundo”, enfatizou. A importância do combate ao racismo foi outro ponto essencial de sua fala. Carlinhos Brown: musicalidade e transformação social

Projetos socioambientais

O artista lembrou de projetos socioambientais implantados no Candeal ao longo dos anos, como o Recicle Óleo, que incentivava a transformação de óleos e azeites em sabão, um projeto implantado em 2014 e que envolveu as mulheres do bairro, em especial, as baianas de acarajé. “Já existia algo lá atrás”, acrescentou Brown, em menção ao ESG.

“Vivemos um momento de transição. Então eu vejo a realização deste evento como uma oportunidade de reunir autoridades para discutir e apresentar soluções sustentáveis voltadas ao meio ambiente”, acrescentou o músico. Brown também projetou a possibilidade de trazer para o Carnaval de Salvador, em breve, um trio literalmente elétrico, sem a necessidade do uso de óleo diesel.

O músico recordou que já chegou a cantar em Londres, na Inglaterra, em um trio movido a hidrocarbonetos (HVO), também conhecido como diesel verde, um biocombustível que diminui a emissão de carbono para a atmosfera e, ao mesmo tempo, proporciona mais conforto aos foliões, uma vez que os escapamentos dos caminhões não soltam fumaça. “Esse é o futuro”, sentenciou Carlinhos Brown.

