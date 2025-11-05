EDUCAÇÃO

Enem 2025: veja os temas de matemática que mais caem e como garantir uma boa nota

Estudo do Bernoulli Educação, a maior referência em Enem do Brasil, com base em dez edições do Enem revela os conteúdos mais abordados e traz dicas para evitar erros que derrubem a nota



Publicado em 5 de novembro de 2025

Para ajudar estudantes nas 45 questões de matemática, o Bernoulli Educação fez um levantamento dos assuntos mais cobrados no exame Crédito: Divulgação Bernoulli Educação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já está chegando e nada menos que 4,8 milhões de inscritos — número confirmado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) — se preparam para as provas nos dias 9 e 16 de novembro. Pontuar bem e conquistar uma vaga em uma faculdade é a meta de todos. Além da redação, a prova de matemática é uma das mais estratégicas e pode ser decisiva na hora de se destacar da concorrência.

A prova da disciplina e suas tecnologias têm um peso significativo no cálculo da nota final do Enem, especialmente para cursos concorridos como Engenharias, Ciências Exatas e áreas da Saúde. São 45 questões que trazem como assuntos mais cobrados: porcentagem e juros simples/compostos; funções (afim, quadrática, exponencial); estatística e probabilidade; geometrias plana e espacial; razão, proporção e escalas; análise de gráficos e tabelas.



Margrit Gusmão, diretora do Bernoulli Educação, em Salvador, ressalta que, como o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) na correção, o desempenho em matemática pode elevar bastante a média geral do candidato, desde que haja coerência nas respostas. Toda atenção ao responder a prova é necessária.

Por onde começar?

O primeiro passo é fazer uma leitura rápida de todas as questões. A recomendação é começar por aquelas que o aluno considera mais fáceis ou familiares, pois isso ajuda a ganhar confiança e tempo. “Deixe as mais difíceis para o final, com atenção ao tempo de prova”, ensina Margrit.

Alta pontuação

Como o sistema de correção do Enem segue a TRI, a pontuação não leva em conta apenas a quantidade de acertos ou erros, mas a consistência das respostas. Por isso, erros em questões fáceis podem afetar o resultado, mesmo com acertos em perguntas mais difíceis.

A nota tende a ser maior quando o estudante mostra domínio progressivo dos conteúdos, acertando tanto as questões fáceis quanto as complexas. Um dos recordes de alta pontuação na prova de matemática pertence a Júlia Mendes, ex-aluna do Bernoulli, que alcançou 958,6 pontos em 2023.Ela foi aprovada para o curso de Medicina na UFMG, UnB, FAMEMA e CMMG, e também conquistou o 1º lugar em Direito na UFU.

Para chegar a esse resultado, a aluna treinava resolvendo questões de provas anteriores. Ela também estudava cinco horas por dia, com foco total, e alternava com momentos de descanso e lazer. Além disso, buscou reforçar a autoconfiança. “O essencial é confiar na própria preparação e não se deixar levar pela comparação com outros estudantes”, acredita Júlia. Então, fica a dica: manter a calma, organizar bem o tempo e investir no controle emocional!

Levantamento de anos anteriores

Com o objetivo de auxiliar os estudantes a direcionarem melhor seus esforços e se concentrarem nos assuntos de matemática e suas tecnologias mais cobrados na prova, o Bernoulli Educação realizou um levantamento com base nas provas aplicadas entre 2014 e 2024. O estudo levantou a probabilidade de cobrança dos temas, mas vale ressaltar que, a cada edição, podem ocorrer variações na forma como esses conteúdos são abordados no exame.

Confira a lista:

Matemática comercial, financeira e estatística: 21%

Equações, Inequações e Polinômios: 19%

Funções: 13%

Aritmética e Conjuntos: 12%

Probabilidade, Análise Combinatória e Sequências: 12%

Geometria Espacial: 10%

Geometria Plana: 9%

Geometria Analítica: 2%

Trigonometria: 1%

Matrizes: 1%



Maior referência em Enem do Brasil

O Bernoulli Educação é a maior referência em Enem do Brasil, e acredita que o sucesso no exame vai além do conteúdo, nascendo da confiança, da disciplina e da paixão por aprender. Para isso, disponibiliza o Lidera Enem, um programa gratuito que reúne conteúdos exclusivos, análises de provas anteriores e eventos de revisão, entre outros recursos, adaptados para cada momento de preparação ao exame. Nos dias da prova, o programa ainda trará o gabarito extraoficial, com uma live de correção e comentários da prova feito pelos professores do Bernoulli.

*Consideradas as médias das provas objetivas de escolas com mais de 100 alunos, segundo dados do Inep 2010-2024.