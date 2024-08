EDUCAÇÃO

Escolas do SENAI Bahia avançam rumo à etapa estadual do Desafio Liga Jovem Sebrae

Quatro times de alunos vão participar da competição nacional

Estúdio Correio

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 06:00

Equipe Voz para todos - Senai Dendezeiros Crédito: Antonio Cavalcante/Coperphoto/Sistema FIEB

Projetos que não só trazem soluções inovadoras, mas também estimulam a criatividade, o empreendedorismo e o uso da tecnologia na escola. Quatro times formados por alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Bahia) acabam de avançar para a etapa estadual da 2ª edição do Desafio Liga Jovem Sebrae. A competição nacional, em parceria com o Instituto Ideias de Futuro, segue agora para a fase em que as ideias serão apresentadas ao vivo para uma bancada de jurados online, já no próximo mês.

“Participar do Desafio Liga Jovem é estar em sintonia com ações que promovem a inovação e o empreendedorismo na formação profissional. Ser classificado é o resultado de uma série de esforços e dedicação, especialmente dos nossos docentes, que orientam esses projetos e contribuem significativamente para o desenvolvimento dessas competências essenciais. Sentimos um grande orgulho pela participação dos nossos alunos, que envolveu um número significativo de equipes do SENAI Bahia”, destaca a coordenadora do Núcleo de Inovação na Educação Profissional da instituição, Fernanda Mikulski.

Entre as quatro equipes do SENAI Bahia que conquistaram a classificação na etapa estadual, dois desses grupos são formados por estudantes da educação profissional do SENAI Dendezeiros (veja no box abaixo mais detalhes sobre os classificados). A unidade SENAI Bahia, em Salvador, foi a terceira instituição educacional do Brasil com o maior número de inscritos.

"O mercado profissional exige uma série de conhecimentos e, por meio desses desafios, os estudantes podem aprimorar hard skills e soft skills. Aqui, incentivamos nossos alunos a desenvolverem soluções criativas e negócios transformadores para o mercado e para a indústria. Por essa razão, é tão necessário o estímulo à participação em desafios e editais internos e externos" Fernanda Mikulski, coordenadora do Núcleo de Inovação na Educação Profissional da instituição

Na categoria Ensino Médio, o SENAI Cimatec, juntamente com a Escola SESI Djalma Pessoa, também emplacou mais uma equipe rumo à final. A instituição concorre ainda na categoria Ensino Superior com um projeto em parceria com a Universidade Católica do Salvador. A inovação surge, assim, como uma aliada essencial para apoiar o desenvolvimento de competências e a criação de novas tecnologias.

“O mundo está em constante inovação, e a indústria aprimora seus processos cada vez mais. Nosso compromisso é conectar nossos alunos a essa realidade, mostrando que é possível sonhar alto, desenvolver soluções disruptivas e melhorar processos já existentes”, complementa a coordenadora. A última etapa do concurso, caso os times avancem as etapas, é no mês de dezembro, com todas as despesas pagas para a viagem de participação na fase final, com representantes de cada região do país. Os estudantes concorrem a prêmios que vão de smartphones até viagens internacionais.

Educação e inovação

Um dos projetos que avançaram para a etapa estadual é o "Voz para Todos". A equipe desenvolveu um aplicativo de tradução chamado "Mãos que Falam", com o intuito de possibilitar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes. Além disso, a ferramenta promove o aprendizado de Libras através de uma rede social desenvolvida pelo próprio grupo, a "Social Libras". Tudo isso, utilizando linguagem de programação Python e inteligência artificial. É o que explica o aluno do curso de Logística que integra a equipe "Voz Para Todos", Cauã Ribeiro: “Percebendo a dificuldade de comunicação entre ouvintes e surdos, decidimos que era uma oportunidade de inovar. Com uma boa pesquisa, descobrimos que é mais fácil um brasileiro saber inglês do que o básico de Libras. Enxergando essa necessidade no mercado, trouxemos a ideia do aplicativo, que será capaz de traduzir Libras para português, podendo também realizar o inverso, possibilitando uma conversa simultânea entre um surdo e um ouvinte.”

Cauã ainda defende: “Ao participar de desafios como esses, temos a oportunidade de inovar e tirar do papel ideias que possam agregar valor à comunidade, além de ser uma ótima experiência no ramo profissional. É hora de darmos voz àqueles que não podem oralizar.”

Outra equipe finalista é a "Gestão Start", que criou ferramentas, estratégias e tecnologias que podem ajudar pequenos empreendedores e negócios, ao dar suporte na aplicação de uma gestão eficiente. “A partir de um trabalho de conclusão de curso, identificamos que a maioria dos pequenos empreendedores tem dificuldade de manter e controlar a gestão do seu negócio. Nossa intenção é evitar que esses negócios tenham prejuízos, perdas e até mesmo cheguem à falência”, afirma um dos integrantes do grupo, Samuel Cordeiro.

A expectativa agora é que o projeto avance. “Saber que somos responsáveis por criar algo que vai mudar a vida de diversas pessoas é algo incrível e inspirador. Acreditamos em nosso propósito e estamos preparados para dar o nosso melhor e ir até a final representando a Bahia.”

Também foram classificados para seguir na disputa a equipe "O invisível é visível", com o projeto "Pletto" (Ensino Médio/Unidade SESI Piatã/SENAI Cimatec) e a equipe "Tech Titans", com o projeto "PolitHub" (Educação Superior/Universidade Católica do Salvador e SENAI Cimatec). Esta é a primeira vez que o SENAI participa do Desafio Liga Jovem Sebrae. Foram 201 projetos do SENAI Dendezeiros, seguidos de 53 do SENAI Camaçari, 27 do SENAI Lauro de Freitas, 33 do SENAI Cimatec, 4 de Feira de Santana e 1 de Barreiras, totalizando 319 inscrições de equipes pela instituição.

Para a instrutora e orientadora do SENAI Dendezeiros, Andreza da Silva Conceição, incentivar os estudantes a participarem dessas competições é também um grande desafio. “Propor desafios, competições e maratonas de projetos motiva os estudantes a reconhecerem sua capacidade e a alcançarem outros ambientes para além das paredes da nossa escola. Apresentamos a proposta do Desafio através das visitas às turmas, multiplicação no auditório e convites para equipes que já desenvolviam projetos inovadores de destaque na escola. O número recorde de inscritos é importante, mas o que torna tudo mais engrandecedor é o interesse e o desempenho das equipes em realizar entregas de qualidade para o desafio.”

"Propor desafios, competições e maratonas de projetos motiva os estudantes a reconhecerem sua capacidade e a alcançarem outros ambientes para além das paredes da nossa escola" Andreza da Silva Conceição, instrutora e orientadora do SENAI Dendezeiros

A inovação engaja, coloca o conhecimento em prática e transforma. “Sabemos que educar jovens e adultos não é tarefa fácil. É desafiador levar novas estratégias didáticas para alunos que estão imersos em seu dia a dia com o uso disperso do celular. Nós, docentes, precisamos estar sempre atualizados e criar um ambiente que encoraje a experimentação da inovação, desafios e situações de aprendizagem que despertem o interesse”, finaliza a orientadora.

Equipes Classificadas/SENAI Bahia

Educação Profissional

Equipe: "Gestão Start"

Projeto: Gestão Start

Instituição de ensino: SENAI Dendezeiros

Orientador: Ronivaldo Santos de Oliveira

Equipe: "Voz Para Todos"

Projeto: Voz Para Todos

Instituição de ensino: SENAI Dendezeiros

Orientadora: Andreza da Silva Conceição

Ensino Médio

Equipe: "O invisível é visível"

Projeto: Pletto

Instituição de ensino: Unidade SESI Piatã/SENAI Cimatec

Orientador: Leandro Santos da Cruz

Educação Superior

Equipe: "Tech Titans"

Projeto: PolitHub

Instituição de ensino: Universidade Católica do Salvador/SENAI Cimatec