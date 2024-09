AGENDA BAHIA

Especialistas e líderes projetam futuro de setores produtivos no 15º Agenda Bahia

O evento provocou público a pensar perspectivas do agro, indústria e empreendedorismo



Estúdio Correio

Victor Lahiri

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 06:00

Público acompanhou quase cinco horas de palestras e painéis. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quinto maior estado do país em extensão territorial, quarto maior em população, aproximadamente R$ 270 bilhões em produto interno bruto e um enorme potencial econômico com forte representação na agricultura e indústria, a Bahia esteve no centro do debate entre especialistas e representantes dos mais diversos setores na edição histórica de 15 anos do fórum Agenda Bahia, realizado no dia 23 de agosto, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador.

O encontro que provocou o público a pensar 'O futuro e o agora dos setores produtivos', sob a ótica de três importantes eixos econômicos: agronegócio, empreendedorismo e indústria, contou com palestras e painéis que buscaram traçar um quadro atual da economia baiana, bem como seus horizontes e desafios para o futuro. A abertura do evento contou com a participação do Prefeito de Salvador, Bruno Reis, que destacou o impacto econômico e social promovido pelo Jornal Correio através do Agenda Bahia.

"Não é comum vermos um veículo de comunicação ter essa preocupação com questões econômicas, ambientais e sociais, apresentando os desafios que a nossa economia vive atualmente e, ao mesmo tempo, apontando oportunidades para superá-los" Bruno Reis Prefeito de Salvador

O prefeito Bruno Reis destacou a importância de políticas públicas para atrair negócios voltados ao município. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em mais uma edição, o Correio recebeu o certificado credenciado pela ONU referente a neutralização das emissões de carbono do Agenda Bahia 2023, das mãos do diretor do Grupo Solví na Bahia, Ângelo Castro, que representou as empresas Sotero Ambiental e Battre. O Jornal foi representado pela gerente Comercial e de Marketing do Jornal Correio, Luciana Gomes.

Este ano, o Agenda também contou com um café da manhã, que reuniu autoridades, empresários e convidados, pouco antes do início das palestras e painéis. Com buffet assinado por Waleska Marinho e decoração do Grupo Empório, o momento foi uma oportunidade de confraternização e networking entre os presentes.

"O Agenda Bahia representa um marco que reforça o compromisso do Jornal Correio em sua missão de ser um agente ativo em prol da população baiana. Esperamos que as trocas que tivemos aqui propiciem insights e tomadas de decisão importantes para todos" Renata de Magalhães Correia diretora do Jornal Correio

Estímulos ao transporte ferroviário e sustentabilidade como estratégia pautaram o painel sobre a indústria. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Fórum

O painel que abriu o eixo "indústria" foi composto por importantes nomes do setor, como o coordenador de Global Advocacy da Braskem, Gustavo Boni; a diretora global de Relações Corporativas da Suzano S/A, Mariana Lisbôa e o CEO da Petrobahia, Thiago Andrade. No centro do debate, aspectos como logística e sustentabilidade, além do importante papel da indústria no desenvolvimento do estado.

A mesa redonda foi seguida por uma palestra ministrada pelo CEO da TAV Brasil, Bernardo Figueiredo, que falou sobre o mercado de transporte de cargas e seus impactos na atividade industrial, não só da Bahia, como de todo o Brasil. Em sua apresentação o executivo defendeu a ampliação da malha ferroviária nacional, destacando a importância da diversificação dos modais de transporte para o aumento da competitividade da indústria brasileira.

Executivos do setor agroindustrial abordaram as potencialidades da Bahia na produção de biocombustíveis. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Empreendedorismo e Agronegócio

A revolução tecnológica no agro foi um dos temas abordados pelos participantes do painel do agronegócio. Participaram da roda de conversa, o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), Amaury Pekelman, a presidente do Instituto Agropecuário (Iagro) e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Carminha Missio e o vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen, Marcelo Lyra. O encontro foi marcado pela repercussão das perspectivas da produção de biocombustíveis na Bahia.

O case da Fazenda Progresso, na Chapada Diamantina, conhecida não só pela promoção do ecoturismo como pela produção de vinhos e cafés especiais, foi objeto da palestra conduzida pelo seu CEO, Fabiano Borré. O empresário compartilhou com o público um pouco da história do empreendimento e as inovações e investimentos que vêm sendo propostas para ampliar o protagonismo da Fazenda em todas as frentes de negócio, além das potencialidades que o setor ainda tem a explorar.

Já o empreendedorismo, grande motor de geração de emprego e renda por todos os cantos do estado, teve seu espaço garantido no painel que reuniu a sócia-diretora da Holding Brasil, Ju Ferraz, o sócio da startup AfroSaúde, Arthur Lima e a gerente regional do Sebrae no Sul da Bahia, Claudiana Figueiredo. O bate papo mediado pelo presidente da SALTUR, Isaac Edington deu plataforma para os participantes compartilharem suas experiências empreendedoras com o público do evento.

Em 2024, o Agenda Bahia chegou à sua 15ª edição. Crédito: Lucas Leawry

Agenda 15 anos

Ao longo de 15 anos de existência, o Agenda Bahia tem sido responsável pela promoção do debate sobre a economia baiana, principais desafios e horizontes. Relembre os temas e números que marcaram a década e meia do eventos.

2010 – Olhando 10 anos à frente

2011 – Compromisso com o futuro

2012 – Planejando o futuro

2013 – Desenvolvimento da Bahia

2014 – Cidades sustentáveis

2015 – Competitividade

2016 – Economia mais forte

2017 – Tempos de mudança

2018 – No futuro, humanize-se

2019 - [A.R.] E V O L U Ç Ã O

2020 – Dados da gente

2021 – Tempo 21_

2022 – Desafios do agora

2023 - Conectados

2024 – O futuro e o agora dos setores produtivos

3 números impactantes sobre o Agenda Bahia:

15 edições ininterruptas

+ de 16.000 participantes

+ 330 palestrantes

“Eventos como este deviam ser realizados em outros estados do Brasil. Isso une foco internacional com foco de negócios locais, juntamente com foco de governos” - Pavan Sukhdev, economista e embaixador da ONU para o Meio Ambiente (2015)

“Eu tenho muita determinação dentro de mim e conseguirei passar isso para outras pessoas que estão aqui, nesse evento maravilhoso, ouvindo” - Zica Assis, fundadora do Instituto Beleza Natural (2016)

“Apresentamos aqui mãos que ajudam as pessoas que não têm mobilidade ou que nasceram sem mão a se recuperar e fazer as atividades cotidianas” - Gino Tubaro, sócio da Atomic Lab (2017)

“Acho o Agenda Bahia um megaevento de inovação, empreendedorismo e conscientização para as mudanças permanentes no mercado” - Silvio Meira, cientista-chefe e fundador da TDS Company (2023)

Pensamentos Produtivos

Por mais um ano, o agenda Bahia reuniu grandes nomes dos negócios baianos. Líderes de empresas de destaque no cenário nacional compartilharam suas opiniões sobre o evento e a sua contribuição para o estado.

"O Agenda Bahia é um espaço valioso para a troca de ideias, construção de parcerias e discussão de temas relevantes da comunidade empresarial. Que este encontro continue a inspirar e fortalecer toda a sociedade" - Roberto Garcia, diretor geral da Tronox.

“O Agenda Bahia é um evento relevante para discutir os desafios e oportunidades que impactam a sociedade e a economia. Como uma empresa centenária cujo propósito é renovar a vida a partir da árvore, nós, da Suzano, sabemos o quão importante é discutir e planejar o futuro” - Mariana Lisbôa, diretora global de Relações Corporativas da Suzano.

“Ao integrar o agronegócio, o empreendedorismo e a indústria em um mesmo ambiente de discussão, o Agenda Bahia viabiliza uma abordagem pertinente e necessária sobre as peculiaridades e as convergências de cada segmento. A Bracell, presente na Bahia há mais de duas décadas, celebra os 15 anos de sucesso do evento” - Edimar Domingos, gerente sênior Florestal da Bracell Bahia.

"Estamos animados por apoiar a edição especial do Agenda Bahia. Nossa participação reforça nosso compromisso com o futuro da Indústria, Agronegócio e Empreendedorismo do estado. Só é possível avançar fomentando espaços de troca como este, que oferecem a possibilidade de conexão entre entes públicos e privados" - Julio Ribas, CEO do Salvador Bahia Airport.

“A Braskem tem o prazer de ser parceira do Agenda Bahia ao longo destes 15 anos. Ao estar presente em um evento tão relevante para a sociedade baiana, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento local, compartilhando as nossas iniciativas e as do setor petroquímico, e contribuindo com discussões sobre desafios e oportunidades para a promoção de um ambiente mais sustentável e inclusivo para todos” - Renata Bley, diretora de Relações Institucionais da Braskem.

“O Agenda Bahia tem promovido, ao longo dos anos, debates sobre temas relevantes da nossa sociedade. Nesta edição, nos sentimos especialmente acolhidos pela temática em torno do setor produtivo. Para nós, da FIEB, é a oportunidade de absorver estas reflexões e nos inspirar na construção do futuro” - Carlos Henrique Passos, presidente da FIEB.

"Ao longo desta década e meia, a Bahia encontra no Agenda Bahia um espaço de diálogo amplo e democrático sobre os grandes temas da nossa sociedade. No Sebrae, acreditamos que o desenvolvimento da Bahia e do Brasil são uma missão conjunta, que requer este momento de reflexão e debate proporcionado pelo projeto" – Jorge Khoury, diretor superintendente do Sebrae Bahia.

“Agora Salvador já está na rota dos maiores navios do mundo e com conexão com a Ásia. Este espaço que estamos conquistando favorece uma extensa cadeia de produtores e indústrias de variados segmentos, dentro e fora da Bahia” - Demir Lourenço, diretor executivo do Tecon Salvador, unidade de negócio da Wilson Sons.

“A força desse projeto é o que ele produz de conteúdo e como esse conteúdo pode ser usado pelo poder público para gerar crescimento, empreendedorismo, bem-estar social coletivo, arrecadação de tributos e geração de emprego” - Marcelo Lyra, VP Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen.

"Participar do Agenda Bahia é ter um espaço para compartilhar conhecimento e atualizar-se sobre as inovações do mercado, além de ser uma excelente oportunidade para trocar experiências e demonstrar o trabalho que estamos realizando" - Paulo Bittencourt, CEO do Plano Brasil Saúde.

“A amplitude nacional do Grupo Luiz Mendonça nos faz respirar inovação e buscar sempre parcerias que também contribuam para o desenvolvimento do estado e do país. O Agenda Bahia promove discussões e reúne soluções que são fundamentais para isso” - Luiz Mendonça Filho, presidente do Grupo Luiz Mendonça.