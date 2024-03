AUTOS

Expedição Ford cruza trilha da Cascalheira para explorar todo o poder da Ranger e Bronco no off-road

Cerca de 70 proprietários desses carros foram convidados pela Indiana para participar da iniciativa

Publicado em 19 de março de 2024 às 11:05

Expedição Ford cruza trilha da Cascalheira para explorar todo o poder da Ranger e Bronco no off-road Crédito: Bruno Costa @brunocostafilmes

"Acelera, acelera, que quem tem dó é violão". A voz no rádio comunicador traz a emoção da Expedição Ford Indiana, evento promovido pela rede de concessionárias para experimentar todo o potencial da nova Ranger e do Bronco Sport, veículos ícones da aventura. Cerca de 70 proprietários desses carros, convidados pela Indiana, testaram no último sábado, 16, a performance off-road destes autos em terrenos desafiadores de areia, lama e cascalho.

O percurso escolhido foi o da Trilha da Cascalheira, na região de Camaçari, com um trecho desenhado especialmente para o público diverso da experiência. Faixas zebradas e placas sinalizavam os caminhos selecionados pelo cliente e consultor Caique Teixeira, o 'Abridor', líder do primeiro comboio, formado por donos de Bronco Sport. Na sequência, a turma das Rangers em grupos de dez, cada um acompanhado por mais instrutores a bordo de Trollers.

Os líderes partem abrindo os trechos e, pelo rádio comunicador, repassam as orientações sobre como vencer os momentos de mais dificuldade. A trilha de menos de 30 km revela sulcos profundos, ao ponto que é complicado dirigir. No percurso, um lema é sempre lembrado: "O carro da frente cuida do carro de trás. Sumiu do retrovisor, avisa ao grupo!", e assim ninguém fica para trás.

Expedição Ford Crédito: Bruno Costa @brunocostafilmes

Gerente de Vendas da Indiana Iguatemi, Leonardo Ferreira explica que a rede de concessionárias celebra 32 anos de atuação este ano e essa é a primeira expedição off-road promovida pela Ford na Bahia. "A gente sentiu essa necessidade de fazer um evento de relacionamento com os nossos clientes. O objetivo é mesmo oferecer um dia diferente e proporcionar a eles a oportunidade de mostrar habilidades num modo de dirigir não convencional, com todo o suporte de organização e instrutores da Ford, para uma experiência absurda e positiva", diz.

Expedição Ford Crédito: Bruno Costa @brunocostafilmes

Ao superar os primeiros obstáculos, os participantes vão se sentindo mais confiantes e já querem aumentar o nível de dificuldade. "Bora puxar esse comboio que eu tô doido para cair na lama", diz um no rádio, com pressa de chegar ao local mais esperado, os charcos de lama, afinal o objetivo principal do dia é sair de lá com o veículo imundo.

Mais exibidas, as novas Ranger Raptor se adiantam no trecho lamacento e mostram que o slogan dela é sério. Não é um carro, é um monstro do off-road. Equipada com o motor mais potente já lançado no segmento no Brasil e com amortecedores Fox Racing, ela passa por cima de qualquer coisa em seu caminho. Com 397 cavalos, ela é a picape perfeita para quem busca imponência e agressividade em terrenos desafiadores.

Expedição Ford Crédito: Bruno Costa @brunocostafilmes

Pertencente à categoria SUV, os Broncos mostram que também estão preparados para todo tipo de obstáculo, entregando agilidade, força, potência e torque para a aventura. Com sua tração 4x4 e o diferencial traseiro blocante, que compensa a perda de aderência, o carro transpõe a lama praticamente ileso. O público que aguarda sua vez para passar pelo charco aplaude a performance.

Diretor de desenvolvimento de produto da Ford para a América do Sul, Alexandre Machado explica que os veículos têm muita flexibilidade para superar os terrenos, foram feitos para isso. Famílias participantes escolheram levar crianças e o diretor observa que os carros têm funcionalidades que, inclusive, aproximam as pessoas, como a mesinha de piquenique que já vem equipada de fábrica no Bronco, além das habilidades da Ranger que podem oferecer experiências para que se possa chegar aos lugares mais remotos.

"Então, é um momento não só de experienciar a parte técnica do veículo, mas também de estar em família. É muita surpresa no meio do caminho, com algumas passagens com mais emoção, mas em nenhum momento esses carros vão sentir qualquer problema porque os sistemas de tração são usados conforme existe a demanda, o que faz com que o carro passe tranquilamente. Então, até parece que foi fácil, mas não é que foi fácil, é que ele foi preparado para isso", adianta.

Expedição Ford Crédito: Bruno Costa @brunocostafilmes

Cliente de décadas da Ford, Edson Oliveira marcou presença na expedição ao lado do filho e conta que sua experiência com a marca sempre foi das melhores, desde a qualidade e durabilidade dos veículos até o aspecto humano do atendimento.

"Eu tinha um compromisso inadiável hoje, mas deixei para estar aqui. São esses aspectos que me levam a vir participar e por isso é difícil passar para outra marca porque são carros de conforto, confiança e tecnologia. A Ford continua presente no Brasil, o cliente informado sabe que diversas outras marcas também não fabricam no país. A credibilidade do produto e da marca não muda em nada no meu conceito", diz.

Ao fim da trilha, a experiência foi encerrada com churrasco, bebidas não-alcoólicas, show na sede da Indiana Lauro de Freitas, que ofereceu ainda descontos exclusivos no dia em veículos selecionados. Atualmente, a Indiana está presente em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Para mais informações, acesse os canais oficiais da rede no Instagram @indiana_ford ou acesse o site www.indianaford.com.br.