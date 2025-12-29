Acesse sua conta
ONG que atende crianças com doença rara pode suspender cuidados por falta de recursos; saiba como ajudar

Jardim das Borboletas atende 160 pessoas com Epidermólise Bolhosa na Bahia e em São Paulo e perdeu doador que garantia medicamentos essenciais

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 05:00

Jardim das Borboletas
ONG foi fundada em março de 2017 Crédito: Arquivo pessoal/Jardim das Borboletas

A organização sem fins lucrativos Jardim das Borboletas, que cuida de pessoas com Epidermólise Bolhosa (EB), doença genética rara, está enfrentando uma grave crise financeira que pode interromper os atendimentos de dezenas de crianças e suas famílias a partir de janeiro de 2026.

Com dois polos, um deles na cidade baiana de Caculé, onde fica a sede administrativa, e outro em São Paulo, a instituição atende 160 pessoas e conta com uma equipe multiprofissional, composta por assistente social, enfermeira, nutricionista, psicóloga e advogada, todas disponíveis remotamente de segunda a sexta-feira, durante 8 horas por dia.

Os profissionais atuam para promover qualidade de vida, acolhimento e bem-estar dos assistidos, que também recebem em casa a “Caixinha do Amor”, contendo itens de higiene pessoal, curativos especiais, suplementos alimentares e medicamentos, conforme prescrição médica.

Recentemente, a instituição, fundada em 2017, perdeu um de seus principais colaboradores financeiros, responsável por uma contribuição mensal fundamental para a manutenção das atividades. A perda pode comprometer o envio de insumos essenciais para o tratamento e a atuação da equipe multidisciplinar.

“Estamos passando por muitas dificuldades financeiras. Recebíamos uma doação de R$ 300 mil, todos os meses, nos últimos três anos, em medicamentos, que vão para nossas crianças na Caixinha do Amor. Perdendo esse padrinho, precisamos urgentemente de novos padrinhos, [que podem ser] empresas e pessoas físicas, para nos ajudar e, assim, não deixar faltar os medicamentos da nossa farmácia para nossas crianças”, explicou Aline Teixeira, coordenadora da instituição.

Como ajudar

Quem quiser colaborar com a continuidade das atividades da ONG pode ajudar de diversas formas, uma delas é o apadrinhamento, com contribuições mensais. Interessados devem entrar em contato com a organização por meio das redes sociais ou pelo telefone (77) 98815-2565. Doações avulsas podem ser feitas pelo Pix 28.413.544/0001-02 (CNPJ). Além disso, compras realizadas na lojinha e no brechó solidário também ajudam a manter a organização.

