Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Natal Encantado atrai 65 mil pessoas em Feira com grandes shows e foco em inclusão

Shows nacionais, artistas locais e estrutura acessível marcaram nove dias de celebração gratuita no coração da cidade

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 06:00

O Paço Municipal recebeu uma iluminação especial para o Natal Encantado
O Paço Municipal recebeu uma iluminação especial para o Natal Encantado Crédito: ACM

O público que marcou presença no Natal Encantado 2025, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, voltou para casa com uma coisa em comum: ótimas lembranças. Entre os dias 11 e 21 de dezembro, a Praça Padre Ovídio se transformou em um grande palco de celebrações, reunindo um público diverso em noites marcadas por música, luzes e encontros.

Ao longo dos nove dias de festa, mais de 65 mil pessoas prestigiaram artistas locais e nacionais. Entre as atrações que fizeram a alegria de feirenses e turistas, estavam a Orquestra Neojiba, Geraldo Azevedo, Jau, Baby do Brasil, Negra Cor, Jorge Vercillo, Sandra Sá, Filhos de Jorge, Diogo Nogueira, Ana Carolina e muito mais.

Natal Encantado

Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Decoração do Natal Encantado por ACM
Natal Encantado por Washigton Nery
Natal Encantado
Natal Encantado por Washigton Nery
O Paço Municipal recebeu uma iluminação especial para o Natal Encantado por ACM
Natal Encantado por Marcelo Magalhães
Jau por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Jau por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Ana Carolina por Washington Nery
Ana Carolina por Washington Nery
Ana Carolina por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Decoração do Natal Encantado por ACM
Decoração do Natal Encantado por ACM
Decoração do Natal Encantado por ACM
Decoração do Natal Encantado por ACM
Decoração do Natal Encantado por ACM
Geraldo Azevedo por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Geraldo Azevedo por Jorge Magalhães
Geraldo Azevedo por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Gatos Multicores por Apolo Rocha
Thati por Washington Nery
Thati por Washington Nery
Thati por Washington Nery
Filarmônica 25 de Março por Marcelo Magalhães
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Mr Jack por Marcelo Magalhães
Mr Jack por Marcelo Magalhães
1 de 74
Diogo Nogueira por Washington Nery

Tudo isso contou com uma estrutura pensada para garantir conforto, segurança e acessibilidade. Uma área preparada para receber idosos e pessoas com deficiência ofereceu vista direta para o palco, apoio de equipes no local e equipamentos adequados para que todos pudessem acompanhar os shows.

Além disso, a programação também contou com a presença de duas intérpretes de Libras posicionadas no palco, assegurando que pessoas surdas também pudessem acompanhar as apresentações.

“Eu vim e me senti bem acolhida, vi que tem o pessoal de apoio, o espaço adequado, água disponível, tudo muito organizado. Está tudo muito bonito. Isso é um incentivo para que outros eventos em Feira aconteçam da mesma forma, com essa inclusão que ainda faz falta em muitos lugares”, afirmou a feirense Carla Lemos.

Para o prefeito da cidade, José Ronaldo (União Brasil), a reação das pessoas presentes ilustrou o sucesso do evento. 

Todos observaram que o público, pelas manifestações, ficou satisfeito com as atrações

José Ronaldo,

prefeito de Feira de Santana

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

Tags:

Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - Iluminação e Vila do Papai Noel ampliam o encanto do Natal Encantado 2025 em Feira de Santana

Iluminação e Vila do Papai Noel ampliam o encanto do Natal Encantado 2025 em Feira de Santana
Imagem - Transplantes, pesquisa e gestão pública: como a Rede D’Or atua em responsabilidade social

Transplantes, pesquisa e gestão pública: como a Rede D’Or atua em responsabilidade social
Imagem - O que o presente revela sobre o futuro do trabalho, da tecnologia e do comportamento

O que o presente revela sobre o futuro do trabalho, da tecnologia e do comportamento

MAIS LIDAS

Imagem - Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'
01

Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'

Imagem - Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)
02

Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)

Imagem - ACM Neto cobra ponte Salvador-Itaparica após ferry registrar fila de 4 horas: 'É a mesma ladainha'
03

ACM Neto cobra ponte Salvador-Itaparica após ferry registrar fila de 4 horas: 'É a mesma ladainha'

Imagem - Fãs de várias gerações se reúnem para ver Roberto Carlos de pertinho
04

Fãs de várias gerações se reúnem para ver Roberto Carlos de pertinho