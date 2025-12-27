CELEBRAÇÃO

Natal Encantado atrai 65 mil pessoas em Feira com grandes shows e foco em inclusão

Shows nacionais, artistas locais e estrutura acessível marcaram nove dias de celebração gratuita no coração da cidade



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 06:00

O Paço Municipal recebeu uma iluminação especial para o Natal Encantado Crédito: ACM

O público que marcou presença no Natal Encantado 2025, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, voltou para casa com uma coisa em comum: ótimas lembranças. Entre os dias 11 e 21 de dezembro, a Praça Padre Ovídio se transformou em um grande palco de celebrações, reunindo um público diverso em noites marcadas por música, luzes e encontros.

Ao longo dos nove dias de festa, mais de 65 mil pessoas prestigiaram artistas locais e nacionais. Entre as atrações que fizeram a alegria de feirenses e turistas, estavam a Orquestra Neojiba, Geraldo Azevedo, Jau, Baby do Brasil, Negra Cor, Jorge Vercillo, Sandra Sá, Filhos de Jorge, Diogo Nogueira, Ana Carolina e muito mais.

Tudo isso contou com uma estrutura pensada para garantir conforto, segurança e acessibilidade. Uma área preparada para receber idosos e pessoas com deficiência ofereceu vista direta para o palco, apoio de equipes no local e equipamentos adequados para que todos pudessem acompanhar os shows.

Além disso, a programação também contou com a presença de duas intérpretes de Libras posicionadas no palco, assegurando que pessoas surdas também pudessem acompanhar as apresentações.

“Eu vim e me senti bem acolhida, vi que tem o pessoal de apoio, o espaço adequado, água disponível, tudo muito organizado. Está tudo muito bonito. Isso é um incentivo para que outros eventos em Feira aconteçam da mesma forma, com essa inclusão que ainda faz falta em muitos lugares”, afirmou a feirense Carla Lemos.

Para o prefeito da cidade, José Ronaldo (União Brasil), a reação das pessoas presentes ilustrou o sucesso do evento.

Todos observaram que o público, pelas manifestações, ficou satisfeito com as atrações José Ronaldo, prefeito de Feira de Santana