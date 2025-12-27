INTERIOR

Iluminação e Vila do Papai Noel ampliam o encanto do Natal Encantado 2025 em Feira de Santana

Com decoração espalhada pela cidade e espaços voltados às famílias, programação reforçou o clima natalino entre 11 e 21 de dezembro



Gabriela Araújo

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 05:00

Decoração do Natal Encantado Crédito: ACM

Realizado entre os dias 11 e 21 de dezembro, o Natal Encantado 2025 transformou Feira de Santana em um grande circuito de celebração, reunindo cultura, lazer e tradição em diferentes pontos da cidade. Com programação gratuita voltada para públicos de todas as idades, o evento teve como principal palco a Praça Padre Ovídio, no centro, onde ocorreram os shows musicais, mas também se espalhou por avenidas, equipamentos públicos e áreas de convivência, criando uma atmosfera natalina que tomou conta do município ao longo de toda a programação.

Assim como pede o Natal, a iluminação da cidade foi um espetáculo à parte. No Paço Municipal Maria Quitéria, milhares de microlâmpadas de LED foram acesas na noite de 10 de dezembro, em um ato que contou com bandinha e mascotes natalinos, responsáveis por dar início ao clima de celebração no município.

Todas as árvores da Avenida Getúlio Vargas, uma das principais vias da Princesa do Sertão, receberam iluminação especial. Nas imediações do Monumento a Maria Quitéria, foi instalado um túnel de luzes no canteiro central, com 30 metros de comprimento, além de uma árvore de Natal com 15 metros de altura, que se tornou um dos pontos mais fotografados da cidade.

A decoração também se estendeu pela Avenida Nóide Cerqueira, onde foi montado um trem de luzes com 8,5 metros de comprimento, no canteiro central. O Portal do Sertão, principal via de acesso a Feira de Santana pela BR-324, recebeu iluminação especial, assim como o calçadão da Sales Barbosa e o entorno da Praça Padre Ovídio, área que concentrou os shows do Natal Encantado.

No dia 14 de dezembro, primeiro domingo da programação, a chegada do Papai Noel marcou um dos momentos mais aguardados do evento. O Bom Velhinho desembarcou de helicóptero no Shopping Cidade das Compras, distribuiu doces e encantou crianças e adultos, reforçando o clima de confraternização que marcou o Natal Encantado 2025.

Conseguimos perceber de perto a alegria das crianças e de seus familiares, desde a chegada do Papai Noel, que tomou posse da sua casa, preparada e embelezada para receber a população, até as apresentações culturais, que foram belíssimas e deram o tom desse momento tão significativo para a cidade Cristiano Lôbo, secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana

Entre os espaços mais disputados da programação esteve a Vila do Papai Noel, que se consolidou como ambiente de convivência, apresentações culturais e brincadeiras para toda a família. A arte-educadora Carla de Jesus foi uma das centenas de pessoas que passaram pelo local e destacou o caráter afetivo da iniciativa.

“A gente está muito feliz com esse momento e com esse desfecho tão encantado. A Vila do Papai Noel veio para ficar. Durante a semana, as escolas municipais estiveram aqui com seus corais, e foi lindo de ver. Foram nove dias de festa para as crianças e para a família”, afirmou.