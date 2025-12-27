Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Iluminação e Vila do Papai Noel ampliam o encanto do Natal Encantado 2025 em Feira de Santana

Com decoração espalhada pela cidade e espaços voltados às famílias, programação reforçou o clima natalino entre 11 e 21 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 05:00

Natal Encantado de Feira de Santana
Decoração do Natal Encantado Crédito: ACM

Realizado entre os dias 11 e 21 de dezembro, o Natal Encantado 2025 transformou Feira de Santana em um grande circuito de celebração, reunindo cultura, lazer e tradição em diferentes pontos da cidade. Com programação gratuita voltada para públicos de todas as idades, o evento teve como principal palco a Praça Padre Ovídio, no centro, onde ocorreram os shows musicais, mas também se espalhou por avenidas, equipamentos públicos e áreas de convivência, criando uma atmosfera natalina que tomou conta do município ao longo de toda a programação.

Assim como pede o Natal, a iluminação da cidade foi um espetáculo à parte. No Paço Municipal Maria Quitéria, milhares de microlâmpadas de LED foram acesas na noite de 10 de dezembro, em um ato que contou com bandinha e mascotes natalinos, responsáveis por dar início ao clima de celebração no município.

Natal Encantado

Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Decoração do Natal Encantado por ACM
Natal Encantado por Washigton Nery
Natal Encantado
Natal Encantado por Washigton Nery
O Paço Municipal recebeu uma iluminação especial para o Natal Encantado por ACM
Natal Encantado por Marcelo Magalhães
Jau por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Jau por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Ana Carolina por Washington Nery
Ana Carolina por Washington Nery
Ana Carolina por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Diogo Nogueira por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Decoração do Natal Encantado por ACM
Decoração do Natal Encantado por ACM
Decoração do Natal Encantado por ACM
Decoração do Natal Encantado por ACM
Decoração do Natal Encantado por ACM
Geraldo Azevedo por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Geraldo Azevedo por Jorge Magalhães
Geraldo Azevedo por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Natal Encantado por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Orquestra Neogiba por Jorge Magalhães
Gatos Multicores por Apolo Rocha
Thati por Washington Nery
Thati por Washington Nery
Thati por Washington Nery
Filarmônica 25 de Março por Marcelo Magalhães
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Natal Encantado por Washington Nery
Mr Jack por Marcelo Magalhães
Mr Jack por Marcelo Magalhães
1 de 74
Diogo Nogueira por Washington Nery

Todas as árvores da Avenida Getúlio Vargas, uma das principais vias da Princesa do Sertão, receberam iluminação especial. Nas imediações do Monumento a Maria Quitéria, foi instalado um túnel de luzes no canteiro central, com 30 metros de comprimento, além de uma árvore de Natal com 15 metros de altura, que se tornou um dos pontos mais fotografados da cidade.

A decoração também se estendeu pela Avenida Nóide Cerqueira, onde foi montado um trem de luzes com 8,5 metros de comprimento, no canteiro central. O Portal do Sertão, principal via de acesso a Feira de Santana pela BR-324, recebeu iluminação especial, assim como o calçadão da Sales Barbosa e o entorno da Praça Padre Ovídio, área que concentrou os shows do Natal Encantado.

No dia 14 de dezembro, primeiro domingo da programação, a chegada do Papai Noel marcou um dos momentos mais aguardados do evento. O Bom Velhinho desembarcou de helicóptero no Shopping Cidade das Compras, distribuiu doces e encantou crianças e adultos, reforçando o clima de confraternização que marcou o Natal Encantado 2025.

Conseguimos perceber de perto a alegria das crianças e de seus familiares, desde a chegada do Papai Noel, que tomou posse da sua casa, preparada e embelezada para receber a população, até as apresentações culturais, que foram belíssimas e deram o tom desse momento tão significativo para a cidade

Cristiano Lôbo,

secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana

Entre os espaços mais disputados da programação esteve a Vila do Papai Noel, que se consolidou como ambiente de convivência, apresentações culturais e brincadeiras para toda a família. A arte-educadora Carla de Jesus foi uma das centenas de pessoas que passaram pelo local e destacou o caráter afetivo da iniciativa.

“A gente está muito feliz com esse momento e com esse desfecho tão encantado. A Vila do Papai Noel veio para ficar. Durante a semana, as escolas municipais estiveram aqui com seus corais, e foi lindo de ver. Foram nove dias de festa para as crianças e para a família”, afirmou.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

Tags:

Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - Natal Encantado atrai 65 mil pessoas em Feira com grandes shows e foco em inclusão

Natal Encantado atrai 65 mil pessoas em Feira com grandes shows e foco em inclusão
Imagem - Transplantes, pesquisa e gestão pública: como a Rede D’Or atua em responsabilidade social

Transplantes, pesquisa e gestão pública: como a Rede D’Or atua em responsabilidade social
Imagem - O que o presente revela sobre o futuro do trabalho, da tecnologia e do comportamento

O que o presente revela sobre o futuro do trabalho, da tecnologia e do comportamento

MAIS LIDAS

Imagem - Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'
01

Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'

Imagem - Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)
02

Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)

Imagem - ACM Neto cobra ponte Salvador-Itaparica após ferry registrar fila de 4 horas: 'É a mesma ladainha'
03

ACM Neto cobra ponte Salvador-Itaparica após ferry registrar fila de 4 horas: 'É a mesma ladainha'

Imagem - Fãs de várias gerações se reúnem para ver Roberto Carlos de pertinho
04

Fãs de várias gerações se reúnem para ver Roberto Carlos de pertinho