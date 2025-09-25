Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Falta de ar: saiba quando pode ser sinal de algo grave

A falta de ar é comum, mas em alguns casos pode indicar risco de vida. Aprenda a diferenciar situações simples de emergências

  • D
  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06:00

Pessoa com falta de ar
Pessoa com falta de ar Crédito: Shutterstock

Imagine estar sentado no sofá, assistindo televisão e, de repente, sentir como se o ar não chegasse aos pulmões. Ou subir dois lances de escada e sentir que o cansaço é maior do que deveria ser. Essas situações são descritas como dispneia — a famosa falta de ar.

Embora possa ter causas simples, a dispneia também pode ser um dos primeiros sinais de doenças graves. Ela é um dos sintomas mais comuns nos atendimentos de emergência, tanto em hospitais quanto em unidades móveis, como as da Vitalmed.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 1 em cada 3 consultas médicas em prontos-socorros envolve queixas de falta de ar. No Brasil, esse número é ainda mais relevante por causa da alta incidência de doenças respiratórias e cardíacas.

Dicas de prevenção

Faça exames de maneira regular |  por Shutterstock
Preocupe-se com o controle de doenças crônicas |  por Shutterstock
Mantenha a vacinação em dia | por Shutterstock
Prefira ambientes ventilados | por Shutterstock
Pratique exercícios com supervisão de especialista |  por Shutterstock
Pare de fumar |  por Shutterstock
1 de 6
Faça exames de maneira regular |  por Shutterstock

O que é a dispneia?

Dispneia é a sensação de respiração difícil, desconfortável ou insuficiente. Ela pode variar de um leve incômodo até a impossibilidade total de respirar sem ajuda.

É importante entender que a dispneia não é uma doença em si, mas sim um sintoma que pode estar associado a diferentes condições médicas:

· Pulmonares: asma, bronquite crônica, pneumonia, embolia pulmonar, câncer de pulmão, DPOC;

· Cardíacas: insuficiência cardíaca, infarto, arritmias, hipertensão pulmonar;

· Metabólicas: anemia, desidratação grave, acidose diabética;

· Psicológicas: crises de pânico ou ansiedade, que também podem gerar sensação real de falta de ar.

A falta de ar pode ser apenas o corpo reagindo a um esforço, mas também pode significar uma emergência médica. A intensidade, a duração e os sinais associados ajudam a diferenciar uma coisa da outra

Dra. Diana Serra,

responsável técnica Vitalmed.

Sinais de alerta que exigem atenção imediata

Nem toda falta de ar é grave, mas alguns sinais indicam risco de vida:

· Falta de ar súbita, sem esforço físico;

· Dificuldade para falar frases completas;

· Dor ou aperto no peito;

· Lábios ou unhas arroxeados (cianose);

· Confusão mental ou sonolência;

· Suor frio, tontura ou desmaio;

· Chiado intenso ao respirar.

Nesses casos, não espere melhorar sozinho. Procure atendimento médico de urgência.

Como agir em caso de dispneia

1. Interrompa o esforço físico imediatamente.

2. Sente-se inclinado para frente, apoiando os braços em uma mesa ou joelhos (posição “do tripé”). Isso facilita a expansão do pulmão.

3. Use medicação prescrita (bombinha, oxigênio), mas nunca se automedique sem orientação médica.

4. Ligue para emergência sem demora:

- Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888;

- Associe-se à Vitalmed: 2202-8686;

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU): 192;

- Corpo de Bombeiros: 193.

5. Mantenha a calma. O pânico pode piorar a sensação de sufocamento.

Como prevenir crises de falta de ar

· Exames regulares: quem tem doenças respiratórias ou cardíacas precisa de acompanhamento constante.

· Controle de doenças crônicas: hipertensão, diabetes e asma devem estar sempre sob controle.

· Vacinação em dia: gripe e pneumonia podem descompensar o quadro respiratório.

· Ambientes ventilados: evite fumaça, poeira e poluição.

· Exercícios supervisionados: fortalecem pulmões e coração.

· Parar de fumar: o tabagismo é o principal causador de doenças pulmonares graves.

“A dispneia é um sintoma que o corpo usa para pedir socorro. Quem aprende a ouvir esses sinais tem mais chance de se proteger e salvar vidas”, conclui a Dra. Diana.

Este conteúdo não reflete a opinião do Jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

Mais recentes

Imagem - SESI amplia oferta de vagas com novas estruturas

SESI amplia oferta de vagas com novas estruturas
Imagem - Gurilândia & Land School oferecem formação integral

Gurilândia & Land School oferecem formação integral
Imagem - Colégio Oficina adota tecnologia para promover educação promissora

Colégio Oficina adota tecnologia para promover educação promissora

MAIS LIDAS

Imagem - Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer
01

Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Filha de Lore Improta e Léo Santana celebra 4 anos com festa de princesa para 400 convidados
03

Filha de Lore Improta e Léo Santana celebra 4 anos com festa de princesa para 400 convidados

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
04

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer