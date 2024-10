ECONOMIA

Fera Palace é um centro de eventos no coração de Salvador

Um dos principais hotéis da cidade se consolida com cenário para confraternizações e experiências únicas



Victor Lahiri

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 06:00

São mais de 300 eventos realizados por ano em seus diversos ambientes. Na foto, o Salão Dona Flor Crédito: Divulgação Fera Palace

Localizado na esquina entre a Rua Chile e a Rua do Tesouro, no coração da capital baiana, o imponente edifício em art déco que desde 2017 abriga o Fera Palace se tornou um dos destinos mais desejados por quem visita a Bahia. Porém, muito além da excelência em hotelaria, o hotel vem se destacando ao longo dos anos como um ambiente de encontro para a sociedade baiana.

Com uma agenda que movimenta em média 300 eventos por ano, o Fera Palace já recebeu o SCREAM, festival de criatividade e mídia; o Festival Liberatum, que reuniu personalidades negras, além de eventos corporativos, casamentos de membros da sociedade baiana, entre outros acontecimentos.

Salão Dona Flor Crédito: Divulgação Fera Palace

Rooftop Crédito: Divulgação Fera Palace

De acordo com a diretora Alessandra Salarolli, o Fera Palace é muito mais do que um hotel. Com espaços capazes de comportar os mais variados tipos de evento, é possível acessar um mix completo de infraestrutura, equipe, além do melhor da gastronomia soteropolitana. “O Fera Palace é um ambiente cercado por história e cultura, no coração de Salvador, e desde sua inauguração, tem exercido um papel que vai muito além de hospedar pessoas”, explica.

Segundo Alessandra, o hotel oferece espaços com capacidade para abrigar eventos para 40 pessoas nas salas menores, até 180 pessoas no Salão Dona Flor. Além disso, o hotel também conta com o Restaurante Omi, no piso térreo, que pode ser reservado para eventos, e o rooftop, um dos espaços mais cobiçados pela vista exclusiva para a Baía de Todos os Santos.

Restaurante Fera Rooftop Crédito: Leonardo Freire

Gastronomia

À frente do restaurante Omi, ao lado da chef Lisiane Arouca, o também chef Fabrício Lemos destaca que o objetivo do grupo é sempre superar as expectativas dos seus clientes. Nos eventos do Fera Palace não poderia ser diferente. “Se temos um coffee break, vamos além do café e biscoito, teremos uma confeitaria especial elaborada por Lisiane; se o evento é um almoço com um público turístico, vamos ter um menu que vá além dos pratos tradicionais do dendê. Nosso objetivo é sempre fugir do óbvio”, comenta.

Buffet eventos corporativos Crédito: Leonardo Freire

Segundo Fabrício, cada espaço do Fera apresenta novas possibilidades de explorar a criatividade através da gastronomia, de acordo com o perfil do cliente. “Agora, no fim do ano, temos uma grande procura pelo Fera Palace para a realização de confraternizações corporativas e são tantas possibilidades como uma experiência enogastronômica”, diz. “Ao falar do Fera, temos sempre o objetivo de surpreender para que a experiência esteja à altura do ambiente que temos aqui”, completa.

