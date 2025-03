ESPORTE

Final do Baianão terá clássico BA-VI no próximo domingo (23)

Plano Brasil Saúde patrocina disputa pelo título entre Bahia e Vitória no Barradão

Publicado em 21 de março de 2025 às 06:00

A grande final do Campeonato Baiano 2025 promete agitar o estado com o confronto entre Bahia e Vitória, marcado para o próximo domingo (23), às 16h, no Estádio Barradão. O duelo, que define o campeão da temporada, terá o patrocínio oficial do Plano Brasil Saúde, uma das maiores operadoras do segmento do Nordeste.>

O Bahia chega ao jogo decisivo com a vantagem no placar após vencer o primeiro confronto da final por 2x0, no último domingo (16), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Agora, o Vitória precisa reverter o placar diante de sua torcida no Barradão.>

Plano Brasil Saúde reforça compromisso com o esporte

Com apenas quatro anos de operação, o Plano Brasil Saúde já soma mais de 40 mil vidas seguradas e vem se consolidando como um dos principais nomes do setor de saúde suplementar. Fundada na Bahia, a empresa começou como uma healthtech e, hoje, atua em cinco estados, com planos de expansão para o interior de São Paulo ainda este ano.>

Para Paulo Bittencourt, CEO do Plano Brasil Saúde, o patrocínio à final do Campeonato Baiano reforça a conexão da marca com o esporte e a cultura local. “Sabemos que o BA-VI vai muito além do futebol. Ele representa a paixão, a história e a identidade do povo baiano. Estamos orgulhosos de apoiar um evento tão grandioso e de fazer parte desse momento especial para o nosso estado”, destaca o executivo.>

O apoio ao futebol baiano faz parte da estratégia do Plano Brasil Saúde de incentivar o bem-estar e a qualidade de vida. A empresa, que já tem uma trajetória consolidada na Bahia, ressalta que o esporte não só promove lazer e entretenimento, mas também reforça a importância da saúde preventiva.>

“Seja dentro ou fora das quatro linhas, a prevenção é sempre o melhor esquema tático”, reforça a operadora, que aposta no investimento em saúde como uma estratégia vencedora. Afinal, “saúde não é apenas um detalhe, é a estratégia de um verdadeiro campeão”.>