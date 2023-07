Hortas urbanas crescem nas metrópoles e convidam população à mudança de hábitos

O Projeto Hortas Urbanas SSA nasceu há quase dez anos. Crédito: Divulgação

Fontes de alimentos frescos e soluções urbanísticas para terrenos ociosos, as hortas urbanas têm se multiplicado nas grandes metrópoles, ajudando a promover a inclusão social e a educação ambiental, além de criar espaços para as pessoas se reunirem e conectarem com a natureza. Um levantamento divulgado pelo Worldwatch Institute (WWI) apontou que 15% a 20% dos alimentos consumidos no planeta já são oriundos das hortas urbanas, mostrando que a tendência é a ampliação deste tipo de iniciativa.

Em Salvador, um dos principais exemplos de sucesso é o Projeto Hortas Urbanas SSA, idealizado pelo permacultor e ativista socioambiental, Wilson Brandão Lima. A proposta, segundo Wilson, nasceu há quase 10 anos, quando ele decidiu transformar em horta, um terreno baldio vizinho ao prédio em que morava, na região da Avenida Paulo VI, na Pituba. “Na época o espaço causava um enorme desconforto nos moradores, pois vinha sendo utilizado inapropriadamente para o descarte de lixo, gerando um verdadeiro risco de saúde para todos”, explica. “Após buscar o proprietário, sem sucesso, entrei em contato com a Prefeitura, com a proposta de transformar a área em algo produtivo para a comunidade”, diz.

Com apoio da administração municipal, foram removidas diversas toneladas de resíduos, permitindo que o local pudesse receber o plantio e cultivo de hortaliças, realizado por Wilson e outros voluntários. A produção passou a ser destinada a abrigos de idosos na capital baiana. “Aqui temos alface, coentro, pimentão, tomate e cebolinha, além de pomares com diversos tipos de frutas, como pitanga, acerola, limão e goiaba, todas plantadas por meio de mudas e sementes doadas”, relata. “Todo o projeto é feito de forma voluntária, sem financiamento público ou privado, com o objetivo de fortalecer cada vez mais os conceitos de alimentação saudável, sustentabilidade e qualidade de vida”, afirma Wilson.

Além do cunho produtivo e beneficente, a iniciativa também tem sido um importante veículo de educação ambiental na cidade, recebendo visitas de grupos escolares e servindo como base para a expansão da iniciativa para outras partes da cidade. “Mensalmente recebemos vários grupos de estudantes que vêm conhecer o projeto. A Prefeitura também tomou a nossa proposta como base e incluiu as hortas urbanas no Salvador 360 (programa de aceleração do crescimento econômico) para expandir espaços assim por outras partes da cidade”, comenta.

Atualmente enfrentando desafios com perda gradual de voluntários desde o início da pandemia da covid-19, em 2020, o Hortas Urbanas SSA segue movimentando as atividades e já pensa em atuar em novas frentes. “Já temos o meliponário (abrigo de abelhas sem ferrão) e um minhocário (sistema que transforma resíduos orgânicos em adubo), agora estamos montando um pátio de compostagem”, destaca. “Nosso desafio tem sido a perda de voluntários desde o começo da pandemia, por isso queremos chamar as pessoas a se unirem e contribuir com a proposta da alimentação saudável e o contato com a natureza”, comenta. Para saber mais, acesse o perfil do Hortas Urbanas SSA no instagram, @projeto_hortas_urbanas_ssa.

Incentivo

Ao longo dos meses de junho e julho, o projeto Mundo Sustentável reuniu sete conteúdos para celebração o Dia Mundial do Meio Ambiente. A iniciativa, que nasceu para colocar a sustentabilidade em pauta, destacando iniciativas de setores industriais para diminuição do carbono, reciclagem, outras práticas que visam a preservação do meio ambiente, também deu visibilidade a movimentos socioambientais incentivados por indústrias na Bahia e ações coletivas de organizações da sociedade civil para a proteção ambiental.

Ao final do Mundo Sustentável, o Jornal Correio ofereceu como brinde, na edição do dia 30 de junho, 10.800 cartões em papel-semente para incentivar a comunidade leitora a plantar uma das três opções de sementes: margarida, clarquia ou cenoura. O papel utilizado no cartão é 100% biodegradável, bastando colocá-lo em terra fértil para ocorrer a germinação das sementes. A iniciativa representou um ato simbólico para reafirmar a necessidade urgente de estabelecermos relações de cuidado e equilíbrio com a natureza.

Para a gerente de mercado leitor do Correio, Mara Salmeron, a veiculação dos cartões em papel-semente é uma forma simples e eficaz de contribuir para o engajamento dos leitores com a sustentabilidade e a prática da alimentação saudável. "Ao distribuir sementes, podemos ajudar as pessoas a plantar suas próprias hortas e jardins, o que pode reduzir a dependência de alimentos com adição de compostos químicos e incentivar a prática do plantio e o contato com a natureza", afirma.