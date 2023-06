II ESG Fórum Salvador consolida agenda propositiva em Salvador

. Crédito: Fotos: Jefferson Peixoto

As políticas e práticas organizacionais nas áreas ambiental, social e de governança (ESG) são cada vez mais levadas em conta por investidores e consumidores em todo o mundo.



Para aprofundar as discussões sobre o tema, o Jornal CORREIO e o site Alô Alô Bahia promoveram, nos dias 30 e 31 de maio, o II ESG Fórum Salvador. Realizado no porto da capital baiana, o evento reuniu autoridades, especialistas e executivos, além de um público engajado que encerrou todas as inscrições de maneira antecipada. ACM Jr. destacou as vantagens que os conceitos ESG agregam às organizações/Foto: Jefferson Peixoto

Presidente do Conselho do CORREIO e conselheiro da Rede Bahia, Antônio Carlos Magalhães Jr. destacou a importância do evento para a sociedade. “O primeiro Fórum foi um tremendo sucesso e nós resolvemos incluí-lo em nosso calendário, assim como fazemos com o Agenda Bahia.”

O executivo também observou que, atualmente, os investimentos em ESG alcançam números superiores aos trilhões de dólares, além de reduzirem os riscos de capital e aumentar a geração de valor para as organizações. “Por isso mesmo, queremos difundir esses conceitos aqui na Bahia para que possamos influenciar mais empresas”, acrescentou ACM Jr. O presidente da Saltur, Isaac Edington (à esq.), o diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia, Rafael Freitas, e a gerente Comercial e de Marketing do CORREIO, Luciana Gomes, ressaltaram a consolidação do II Fórum ESG Salvado

Sucesso de público

Diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia, Rafael Freitas celebrou o aumento exponencial do interesse das pessoas pelo Fórum. “Este evento teve todas as suas cotas de patrocínio esgotadas em menos de duas semanas e inscrições para o segundo dia encerradas em, apenas, 24 horas. Isso envolve uma equipe multidisciplinar e dedicada, que muito nos orgulha”, completou.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, ressaltou a diversidade que marcou a programação do Fórum. “Tivemos painéis muito diversos, grupos de pessoas e organizações do setor público, privado e sociedade civil, com o objetivo de discutir, debater e chegar a um propósito comum: como avançar mais rapidamente, algo que envolve toda a humanidade. Todos queremos ver Salvador como a capital do ESG.”

