Leroy Merlin desembarca em Salvador com 25 anos de experiência para construir, reformar e decorar as casas dos soteropolitanos

A Leroy Merlin abriu as portas em Salvador em 1 de dezembro. Crédito: Fábio H. Mendes/E6 Imagens

A Leroy Merlin, uma das mais importantes redes de varejo focada em soluções completas para o lar, abriu as portas em Salvador em 1 de dezembro. Com 25 anos de tradição no Brasil, a companhia proporciona aos soteropolitanos uma ampla gama de produtos, ofertas e serviços, consolidando a operação e se tornando referência no mercado. A qualidade, confiabilidade e vasta experiência são atributos que fortalecem a marca, entregando aos consumidores inúmeras possibilidades para realizarem pequenos reparos, projetos ou reformas, além de itens para decoração, móveis e acessórios para áreas externas.

A primeira unidade da empresa na Bahia trouxe uma nova dimensão ao mercado de soluções para o lar da região, permitindo que os clientes possam encontrar tudo em um único lugar. “Ao chegar na vibrante cidade de Salvador, a Leroy Merlin marca um novo capítulo em sua história. A inauguração da primeira megaloja no bairro Horto Bela Vista simboliza o nosso compromisso em atender às necessidades dos consumidores baianos, ofertando uma variedade extensa de produtos e mais de 130 serviços especializados. Acreditamos que a nossa presença contribuirá para o desenvolvimento da comunidade, proporcionando uma experiência de compra completa e moderna, alinhada às expectativas do público soteropolitano”, celebra Marcelo Rezende, diretor da loja.

A unidade possui mais de 26 mil m² e oferece cerca de 40 mil itens, complementados por um milhão de artigos disponíveis nos canais digitais da marca. Crédito: Fábio H. Mendes/E6 Imagens

Serviços e reformas

Com o propósito de entregar aos clientes soluções completas, ou seja, desde a venda do produto até a finalização do processo de instalação, a empresa criou o Leroy Merlin Instala. O serviço está disponível em todas as lojas da marca (grandes formatos e express), bem como nos canais de vendas online, como site, WhatsApp e Televendas. São mais de 130 tipos de serviços para os 50 mil itens comercializados pela companhia que requerem instalação, como fechadura digital, papel de parede, ventilador, ar-condicionado, portas, piso laminado/vinílico, cerâmica e porcelanato, incluindo também a execução de reformas completas de banheiros e cozinhas, além da instalação de painéis solares.

São mais de 130 tipos de serviços para os 50 mil itens comercializados pela companhia que requerem instalação. Crédito: Fábio H. Mendes/E6 Imagens

Leroy Merlin Pay

A varejista idealizou a Leroy Merlin Pay, uma plataforma financeira que visa atender integralmente os clientes em todas as fases dos projetos, sejam eles para construir, reformar ou decorar. Como parte da evolução da marca, que agora oferece não apenas produtos, mas também serviços, a solução foi concebida para acompanhar essa transformação e tornar viável a concretização dos sonhos dos consumidores.

A plataforma simplifica a gestão financeira por meio de um aplicativo, onde os próprios clientes podem controlar a conta, consultar faturas, antecipar parcelas, realizar PIX, transferências, pagamentos e até solicitar empréstimos. O lançamento do cartão Celebre! marca o início da jornada, concedendo propostas personalizadas e vantagens, como o parcelamento em até 10 vezes sem juros. A integração com o Programa de Fidelidade Leroy Merlin Com Você propicia aos membros o acúmulo de pontos trocáveis por descontos e benefícios exclusivos.

Um diferencial é o parcelamento em até 36 vezes com descontos progressivos de anuidade, atendendo às necessidades dos consumidores. A escolha da bandeira Elo ainda traz ganhos adicionais, incluindo pré-vendas exclusivas.

Programa de fidelidade

Com o objetivo de fornecer experiências únicas, a companhia criou o Programa de Fidelidade Leroy Merlin Com Você, dispondo de vantagens exclusivas aos membros. O cadastro pode ser realizado gratuitamente na loja física, por meio dos assessores, dos caixas ou self-checkout, quanto pelos canais de venda à distância, como site, aplicativo, televendas e WhatsApp.

O programa oferece uma variedade de benefícios exclusivos, incluindo descontos em itens específicos, categorias de produtos e serviços, bem como um desconto especial no mês de aniversário do participante. Os membros acumulam pontos a cada compra, sendo recompensados com um ponto para cada R$ 1 gasto em qualquer unidade ou canal digital da marca, incluindo o marketplace.

Tudo em um só lugar

A Leroy Merlin também dialoga com os fãs de ar livre. Na seção de Jardim, diferentes espécies de plantas e flores podem ser encontradas, além de artigos a pronta-entrega para mobiliar e decorar pequenas varandas ou quintais amplos.

Espaços com ambientes projetados mostram como os produtos podem ser utilizados. Crédito: Fábio H. Mendes/E6 Imagens

Um espaço de inspiração com ambientes projetados mostra como os produtos podem ser utilizados de maneira criativa, desde itens básicos até peças únicas - como coleções modernas que garantem o toque especial nas transformações. Quando se trata de projetos completos, a companhia oferece além da qualidade, elementos essenciais como consultoria especializada, entrega e instalação.

A Leroy Merlin atende empresas estabelecidas no Brasil, com a vertente na área de negócios B2B. Condomínios, construtoras e hotéis encontram uma parceria para realizarem obras ou manutenções, com descontos exclusivos, linhas de crédito, entrega diferenciada e até visitas presenciais de assessores para auxiliar em projetos.