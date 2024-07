MORAR

Lodge Caminho das Árvores: um novo conceito de moradia em Salvador

Localizado no Caminho das Árvores, empreendimento oferece apartamentos de 3 suítes, com apenas 2 unidades por andar

Estúdio Correio

Publicado em 30 de julho de 2024 às 06:00

Lodge Gourmet Crédito: Divulgação

Nesta segunda-feira, 29, foi apresentado ao mercado o mais novo empreendimento imobiliário da capital baiana: o Lodge Caminho das Árvores. Localizado no bairro Caminho das Árvores, o projeto promete revolucionar o conceito de moradia na cidade, oferecendo apartamentos de 3 suítes, com apenas 2 unidades por andar, em uma área que combina tranquilidade e centralidade.

Arquitetura Biofílica: conexão com a natureza

Um dos grandes diferenciais do Lodge Caminho das Árvores é sua arquitetura biofílica, que prioriza o contato com a natureza em todos os ambientes. Segundo Rafael Valente, um dos incorporadores do projeto, "o Lodge não é apenas um lugar para morar, mas um convite para viver em harmonia com a natureza, proporcionando bem-estar e qualidade de vida para toda a família. Todos os ambientes tiveram o olhar do paisagista Guilherme Takeda, especialista em arquitetura biofílica, que priorizou em todos os ambientes a sensação de bem-estar que só o verde pode oferecer".

Fachada Crédito: divulgação

Ambientes Lúdicos para Crianças

O Lodge Caminho das Árvores também se destaca pelo olhar cuidadoso para as crianças. Em parceria com a Malubambu, empresa especialista em atividades infantis, foram concebidos ambientes sem telas, como a Casa de Brincar e o parque Montessori. "As crianças no Lodge são protagonistas. Inspirados na filosofia Montessori, criamos espaços que promovem a autonomia e a liberdade dos pequenos, com brinquedos que desenvolvem habilidades físicas, psicológicas e motoras. Além de todo o cuidado com as áreas verdes, temos banheiro adaptado para eles, piscina com chafariz e tudo necessário para uma infância divertida, saudável e segura", pontuou Leopoldo Leão, sócio do empreendimento.

Casa de brincar Crédito: Divulgação

Localização privilegiada

O bairro Caminho das Árvores é conhecido por sua tranquilidade e vasta área verde, mas também por sua localização central, com fácil acesso ao centro de negócios da cidade, à Av. Tancredo Neves e aos principais shoppings: Salvador Shopping e Shopping da Bahia. Essa combinação faz do Lodge Caminho das Árvores uma opção ideal tanto para investidores quanto para futuros moradores.

Espaço Lodge Crédito: Divulgação

Piscina com borda infinita Crédito: Divulgação

Realização e parcerias

O Lodge Caminho das Árvores é uma realização das construtoras Civil, Jotagê e Leão Engenharia, que juntas somam mais de 133 anos de excelência e mais de 100 empreendimentos no Brasil e em Portugal. As vendas foram iniciadas em parceria com as imobiliárias B&A e Affonso Henriques.

Informações adicionais

Para mais informações, os interessados podem visitar o stand de vendas localizado na Alameda das Catabas, 273, ou acessar o site www.vivalodge.com.br e entrar em contato pelo telefone (71) 99700-0786.