Novas exigências legais criam oportunidades para profissionais de segurança do trabalho

Certificação do SESI voltada para ergonomia no ambiente laboral está com matrículas abertas



Victor Lahiri

Publicado em 29 de julho de 2024 às 10:18

Instituto SESI SST Crédito: Gilberto Junior/Coperphoto/Sistema FIEB

No ambiente de trabalho, uma palavra, nem sempre familiar aos colaboradores, tem uma grande influência na produtividade, assiduidade e mesmo nos acidentes de trabalho: ergonomia, ciência que visa entender como funciona a relação das pessoas com as máquinas, equipamentos e condições de trabalho e estabelece normas e padrões para a prevenção de problemas. Uma pesquisa divulgada em 2022 apontou que 3,4 mil afastamentos foram computados em decorrência de doenças ocupacionais, provocando um prejuízo superior a R$ 20 bilhões para empresas brasileiras.

No mesmo ano, entrou em vigor a nova revisão da Norma Regulamentadora n° 01, obrigando as empresas a apresentarem um Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, que inclui a apreciação obrigatória dos riscos ergonômicos. Diante do aumento na demanda por este tipo de formação por parte de técnicos de segurança, o Serviço Social da Indústria (SESI Bahia), por meio da Escola SESI de Gestão em SST, abriu as inscrições para a Certificação em Ergonomia com ênfase em Análise Ergonômica Preliminar.

De acordo com Paulo Cezar Santos Silva Júnior, coordenador técnico da Escola SESI de Gestão em SST e técnico em saúde e segurança no trabalho, a qualificação abre diversas oportunidades para os profissionais da área. “A partir da atualização da NR1, os profissionais de segurança do trabalho começaram a buscar essa qualificação, pois, com as empresas cada vez mais preocupadas com as implicações da ergonomia, possuir esses conhecimentos se torna um grande diferencial”, afirma.

O curso é ofertado na modalidade semi-presencial, com aulas através de plataforma digital e encontros presenciais, totalizando 80 horas de formação, que prepara técnicos para realizar uma Avaliação Ergonômica Preliminar – AEP, mapeando possíveis riscos.

"Além das aulas que trazem o equilíbrio entre o conteúdo teórico e prático, ao fim do curso, os alunos deverão apresentar um trabalho de conclusão que simulará um documento de análise preliminar, dando ao profissional a experiência prática com aquilo que será vivido no mercado de trabalho" Paulo Cezar Santos Silva Júnior, coordenador técnico da Escola SESI de Gestão em SST

Gestão em SST

Criada com o propósito de desenvolver pessoas em competências gerenciais, técnicas e comportamentais, contribuindo para a formação de uma cultura de segurança e saúde do trabalho, a Escola SESI de Gestão em SST impactou, somente em 2023, mais de 23 mil trabalhadores baianos, tendo realizado mais de 1500 turmas de cursos e palestras em todos os seus eixos de atuação.

Segundo a gerente da Escola SESI de SST, Elisabete Mercadante, anualmente são disponibilizados diversos cursos e capacitações alinhadas com as principais demandas do mercado.

"Atuamos através de três eixos principais: os cursos normativos, que são previstos nas normas regulamentadoras, com foco em segurança do trabalho, voltados para orientar trabalhadores sobre os riscos e prevenção de acidentes de trabalho; os cursos de gestão em SST, que são voltados para profissionais de saúde ocupacional, segurança do trabalho e lideranças operacionais; e as ações educativas, que visam ampliar a autonomia no processo de decisão referente a sua saúde e à postura preventiva" Elisabete Mercadante, gerente da Escola SESI de SST

Elisabete Mercadante Crédito: Valter Andrade_Coperphoto_Sistema FIEB