VOLTA ÀS AULAS

O papel do professor na era digital: como a tecnologia transforma a educação

Da inteligência artificial à gamificação, saiba como os docentes podem integrar novas tecnologias ao ensino e preparar os alunos para o futuro

M Márcia Luz

Estúdio Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 06:50

Viver experiências, conhecer os recursos na prática e compartilhar isso com os alunos são formas de levar as novas tecnologias para a sala de aula Crédito: Shutterstock

Em uma experiência pedagógica recente, o SESI Piatã e o SESI Candeias, situados em municípios diferentes, desenvolveram juntos um projeto de construção de uma usina de transformação de energia para resolver uma demanda específica de algumas regiões do Brasil. Para a comunicação entre os grupos e a realização de testes da usina, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial, plataformas de videochamadas e o Minecraft, para dar um viés de gamificação ao experimento.>

Tudo isso foi possível porque tanto professores quanto alunos estavam abertos às possibilidades trazidas pelas novas tecnologias aplicadas às demandas do aprendizado, algo que será cada vez mais essencial. Um dos docentes à frente do trabalho foi Alcy Freitas, professor de Física e Ciências da Natureza do SESI.>

Segundo ele, a proposta foi proporcionar aos estudantes meios para que montassem suas próprias trilhas de aprendizagem e interagissem com o tema a partir de seus maiores interesses, como vídeos ou games. E tudo isso em um ambiente de colaboração, onde cada um trazia para o projeto suas descobertas e anotações com foco na resolução de problemas.>

Para coordenar um trabalho assim, o primeiro passo, segundo Alcy, é que o professor se proponha a vivenciar experiências com IA. O caminho para isso é começar a interagir com as ferramentas disponíveis na internet, muitas delas gratuitas.>

"O professor rapidamente vai notar como essas ferramentas são atraentes e práticas de se usar no dia a dia. O segundo ponto é comparar o que está sendo trazido nesses bancos de dados da IA com artigos de cunho científico. Uma dica é utilizar sites como o Google Acadêmico, que possuem artigos de grande relevância, entre outros que filtram dados reais e confiáveis" Alcy Freitas, professor de Física e Ciências da Natureza do SESI

Alcy Freitas Crédito: divulgação

Alcy Freitas salienta, ainda, que é muito importante o professor fazer tudo isso junto com os estudantes, pois nenhuma metodologia mediada pela tecnologia substituirá o exemplo do professor. Além disso, os alunos gostam e admiram o docente que se permite vivenciar o processo de ensino e aprendizagem. “É importante também desenvolver habilidades críticas nos estudantes para avaliar informações e navegar de maneira segura”, frisa. Nesta nova era do saber, a missão e o desafio do professor envolvem fomentar a criatividade, a cidadania e a geração de conhecimento a partir da tecnologia.>

Autonomia e valorização

No contexto de construção dos novos saberes, é preciso lembrar que o professor tem um papel importante, mas não é o único responsável pelo processo educativo e pela dinâmica das comunidades escolares. A formação de um ser humano vai além da escola e deve envolver a família e a sociedade.>

Nas escolas, além de garantir, é fundamental fortalecer e dar autonomia ao professor para que ele possa desenvolver sua prática pedagógica e ampliar sua atuação com o uso das tecnologias. Isso inclui assumir o papel de mediador e liderança dentro das comunidades escolares.>

Salete Cordeiro, professora da Faculdade de Educação da UFBA e integrante do grupo de pesquisas em Educação, Comunicação e Tecnologia da instituição, ressalta que algumas iniciativas, como a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, são um indício de que essa autonomia está sendo limitada.>

“São normas que chegam à escola impondo regras de fora para dentro, de cima para baixo, sem ouvir o educador, os estudantes, os pais e responsáveis pelos alunos. Onde está a autonomia do professor para exercer uma prática pedagógica que colabore para a formação dos estudantes?”, questiona a professora.>

É a partir dessa autonomia que o educador desenvolverá ainda mais sua curiosidade, uma das principais habilidades exigidas nesta tarefa de conduzir seus alunos ao pensamento crítico diante das novas tecnologias e recursos como a inteligência artificial. O papel do professor, como destaca Salete Cordeiro, é ajudar os estudantes a compreender o contexto atual do mundo e construir ferramentas e práticas que os capacitem a entender a sociedade digital. Afinal, a informação é hoje o principal insumo de tudo o que se produz e se consome.>

"Um dos principais papéis do professor na era digital, como mediador do uso das tecnologias, é ser curioso, questionador e antenado com o contexto contemporâneo. Não basta utilizar recursos tecnológicos apenas do ponto de vista didático, com o único objetivo de ensinar um conteúdo ou tornar a aula mais dinâmica" Salete Cordeiro, professora da Faculdade de Educação da UFBA

Salete Cordeiro Crédito: Divulgação