Ocean Breeze: lançamento imobiliário em Salvador tem vista mar e acesso fácil a serviços

Lançamento das construtoras Franisa e Ocean em frente ao Jardim de Alah já é sucesso de vendas

Estúdio Correio

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 03:00

Perspectiva do Studio Prime Crédito: Quântica

No vibrante bairro do Costa Azul, em frente ao icônico Jardim de Alah, surge o Ocean Breeze, um empreendimento que promete redefinir o conceito de viver bem em Salvador. Desenvolvido pelas experientes incorporadoras Franisa e Ocean, o projeto traz uma proposta única que alia conforto, modernidade e uma vista deslumbrante do mar baiano.

Vista aérea do Bairro Costa Azul Crédito: divulgação

Localizado em uma área estratégica, o Ocean Breeze oferece aos seus moradores a conveniência de estar próximo a uma série de serviços essenciais como mercados, shoppings, hospitais e escolas renomadas. Além disso, sua proximidade com a Av. Tancredo Neves, um importante centro de negócios da cidade, torna o investimento ainda mais atraente, garantindo valorização patrimonial e qualidade de vida.

Foto apartamento decorado Crédito: Felipe Miranda

O empreendimento disponibiliza Studios Prime e apartamentos de Quarto e sala, a maioria com varandas generosas que ampliam a sensação de bem-estar e conexão com a natureza. Os interessados podem visitar o stand de vendas para conhecer o projeto detalhado e os 2 apartamentos decorados pela arquiteta Margarete Iglesias, que primam pelo conforto e bem-estar do morador.

Perspectiva do rooftop Crédito: Quântica

Um dos principais destaques do Ocean Breeze é o seu rooftop, projetado para ser um dos mais impressionantes da cidade. Com vistas panorâmicas, o espaço inclui o Lounge Ocean, uma ampla piscina com solarium, o Lounge Grill, o Lounge Breeze para recepções e encontros sociais, e a academia Sky Fitness, que combina equipamentos de ponta com vistas de tirar o fôlego.

Perspectiva do Lounge Ocean Crédito: Quântica

Marcos Melo, da Franisa, comenta: “Nosso projeto foi inspirado em um estilo de vida urbano à beira-mar, que é sinônimo de boa moradia e investimento seguro. A proximidade com o novo Centro de Convenções da Bahia e da Nova Arena Multiuso só aumenta a valorização e a procura pela região.”

Perspectiva da fachada Ocean Breeze Crédito: Quântica

Claudio Cunha, da Ocean, complementa: “O Ocean Breeze foi pensado para incorporar todas as facilidades da vida moderna. Mesmo com uma vasta oferta de comércio e gastronomia ao redor, o empreendimento conta com um mall de sete lojas, estacionamento, serviço de lavanderia OMO e um Minimercado Market 4U para os moradores. Além disso, há a possibilidade de implantação de serviços hoteleiros em cada pavimento.”

Perspectiva Mall com 7 lojas Crédito: Quântica

Desde sua apresentação ao público no final de dezembro, o Ocean Breeze já desponta como um sucesso de vendas, consolidando-se como uma escolha inteligente para quem busca qualidade de vida e valorização imobiliária. “A combinação de localização privilegiada, áreas comuns bem projetadas e apartamentos versáteis com uma excelente tabela de preços é a fórmula do sucesso no mercado imobiliário,” conclui Gustavo Brito da Ocean.

Incorporadoras responsáveis: Franisa Empreendimentos e Ocean Empreendimentos