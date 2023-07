Parques urbanos são opções de contato com a natureza dentro de Salvador

Parque Pedra de Xangô. Crédito: Valter Pontes_Secom_PMS

Entre os prédios do Itaigara e o bairro de Santa Cruz, uma concentração de vegetação remanescente de Mata Atlântica e restinga atrai diariamente centenas de pessoas que buscam o contato com a natureza em meio ao ritmo acelerado da rotina urbana de Salvador. O Parque Joventino Silva ou Parque da Cidade, como é popularmente conhecido, é um dos locais mais frequentados pelos soteropolitanos que buscam um espaço para prática de atividades físicas ou um piquenique, mas também para quem deseja estudar as variadas espécies ornamentais e frutíferas.

Parte importante da dinâmica das metrópoles, os parques urbanos, como o Parque da Cidade, são espaços fundamentais para a promoção do bem estar físico e mental da população, preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, a melhoria da qualidade de vida e também para a educação e conscientização ambiental. Em Salvador não faltam exemplos de parques espalhados por toda a cidade que oferecem uma opção para desfrutar da natureza, gastando muito pouco.

De acordo com a secretária de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal, Marcelle Moraes, a Prefeitura de Salvador tem se preocupado em dinamizar os espaços para atrair cada vez público e estimular a população a explorar todas as potencialidades dos parques urbanos.

“Os parques são locais fundamentais para a preservação ambiental na nossa cidade. Hoje temos procurado diversificar as atividades para chamar a população, de acordo com a característica de cada um deles”, diz.

“O Parque da Cidade tem recebido shows musicais e feiras, o parque dos ventos tem sediado eventos esportivos, temos fechado parcerias com faculdades para fomentar os estudos da da biodiversidade no Jardim Botânico. São muitas atividades e queremos propor cada vez mais novidades”, afirma.

Parque da Cidade. Crédito: Marcelo Gandra_divulgação

Além dos parques urbanos já existentes em Salvador, a Prefeitura planeja instituir quatro novos espaços para preservação ambiental e práticas de atividades na cidade. De acordo com Marcelle Moraes, a capital baiana deve ganhar em breve o Parque Ipitanga I, na região de Cajazeiras; o Parque da Mata Escura, que ficará localizado próximo à sede do IBAMA; o Parque Solar em Canabrava e o Parque Marinho da Cidade Baixa.

“Queremos aproximar cada vez mais as famílias desses ambientes e valorizar a natureza tão rica, presente em nossa cidade”, afirma.

Deu vontade de visitar os parques de Salvador? Conheça os principais espaços e seus atrativos.

Parque da Cidade

O Parque Joventino Silva, popularmente conhecido como Parque da Cidade, fica entre os bairros da Santa Cruz e Itaigara. Revitalizado em 2016, o espaço proporciona lazer, conforto e bem-estar aos visitantes. Atualmente, o local conta com um anfiteatro, que recebe programações artísticas como shows e peças teatrais; pista de skate; pista de caminhada e ciclismo; campo de beach soccer e futevôlei; além de sediar o Parque Social e o Centro Municipal de Inovação Colabore.

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, s/n – Itaigara

Horário: Terça a sábado, das 5h às 22h. Domingos e feriados, das 5h às 19h. Grátis

Parque dos Ventos

O Parque dos Ventos, localizado na orla do bairro da Boca do Rio, oferece 14 opções de lazer, inclusive para atletas profissionais. Tanto os equipamentos quanto os brinquedos são pensados para a população de todas as idades – sobretudo para pessoas com deficiência.

Endereço: Avenida Otávio Mangabeira, no número – Boca do Rio

Horário: Terça a domingo, das 5h às 20h. Grátis

Pedra de Xangô

O Parque Pedra de Xangô, localizado na Avenida Assis Valente, em no bairro Cajazeiras 10, é considerado um patrimônio cultural, geológico, simbólico e mítico da cidade, além de ser o primeiro parque do Brasil com nome de orixá (divindades das religiões de matriz africana).

A Pedra de Xangô é o maior destaque do parque, sendo um símbolo sagrado, tombada em maio de 2017 como patrimônio cultural do município. O local conta também com um lago artificial, memorial com um auditório e uma cantina.

Endereço: Av. Assis Valente, 1266 – Cajazeiras 10.

Horário: 24 horas (administrativo de segunda a sexta, das 8h às 17h). Grátis

Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Salvador é considerado uma importante área de estudo, manutenção e conservação da Mata Atlântica na capital baiana. Situado no bairro de São Marcos, o espaço possui cerca de 160 mil metros quadrados de área, com espécies da Mata Atlântica.

Endereço: Av. São Rafael, s/n – São Marcos

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Grátis

Lagoa dos Dinossauros

A Lagoa dos Dinossauros, localizada no bairro do Stiep, próxima ao antigo Centro de Convenções, mantém em exposição as réplicas do Velociraptor, Dilofossauro, Braquiossauro, dentre outras.

A extensa área verde, com vegetações nativas de Mata Atlântica, possui um lago de 16.470 m², além de contar com um espaço de convivência, sanitário, novo mobiliário com jogos de bancos e mesas. Tudo isso, sempre pensando na acessibilidade.

Lagoa dos Dinossauros. Crédito: divulgação

Endereço: Av. Prof. Manoel Ribeiro, 618 – Stiep

Horário: de terça a domingo, das 8h às 17h. Grátis

Outros Parques Soteropolitanos

Parque Metropolitano de Pituaçu

Avenida Otávio Mangabeira, S/N - Pituaçu

Horário: de segunda a sexta: das 8h às 17h; Sábado, domingo e feriados: 8h às 18h. Grátis

Parque São Bartolomeu

Rua São Bartolomeu, S/N - Pirajá

Horário: de segunda a domingo, das 8h às 17h; sábado, domingo e feriados, das 8h às 18h. Grátis

Parque das Dunas

Rua José Augusto Tourinho Dantas, 1001 - Praia do Flamengo

Horário: Segunda a sexta, das 7h30 às 17h30; sábado, das 8h às 12h

Taxa de visitação: R$ 20