Pele Negra: Dicas para não cometer erros básicos na hora da make

Modelo Anna Flavia Macedo sendo maquiada por Ana Veiga. Crédito: Divulgação

Sabemos que hoje em dia existe um esforço de algumas marcas de beleza para oferecer produtos que atendam todas as tonalidades de pele e dicas que auxiliem na construção de uma make impecável. Pensando nisso, a Vult, uma das líderes no mercado de beleza no Brasil, que busca sempre atrelar os melhores padrões de qualidade a preços acessíveis, selecionou alguns conselhos imperdíveis da maquiadora profissional Ana Veiga, para te ajudar na hora de produzir seu beauty look.

Ana é maquiadora há mais de 12 anos e ministra cursos e workshops em todo Brasil, além de ter se profissionalizado em pele negra ao longo de sua carreira.

A primeira dica da Ana é a importância da observação dos tons da pele, principalmente o subtom e as áreas que são hiper pigmentadas. “Às vezes a gente não observa que no final da maquiagem a pele ficou cinza... e não foi um produto errado que você usou, mas a não camuflagem das diferenças de tonalidade que você não cobriu no início”.

A segunda dica foi em relação aos produtos indicados pela maquiadora. “A nível de cor, eu sempre vou preferir tonalidades que estejam ligadas ao tom da pele. Por exemplo, se o subtom da sua pele for mais alaranjado, evite usar o tom azulado. Sempre que eu quero harmonizar eu opto por produtos com tonalidades semelhantes em questão de temperatura. Por isso o dourado, acobreado, ouro-velho, por exemplo, combinam tanto com a pele negra. Eles são semelhantes à tonalidade da pele e se encaixam muito bem.” Ana também ressaltou que essas dicas são consideradas makes do dia a dia, mas caso a finalidade seja uma make mais artística e algo que chame mais atenção, esses “truques” de tom podem mudar.

Entre as dicas da Ana, vale ressaltar o Iluminador 3 em 1 Vult Fun Dourado Radiante | R$29,99, que é perfeito para destacar e iluminar o rosto, dando o efeito glow natural na pele, e também a Paleta de Rosto Multifuncional Camila Loures | R$69,99, que é ideal para definir, bronzear e realçar seu rosto, além de oferecer 3 tonalidades diferentes, sendo duas em acabamento matte e uma cremosa.

Por fim, a maquiadora também destacou a Linha Nano HD da Vult. Para Ana, é muito importante que a base tenha uma secagem gradual, principalmente em peles negras, porque isso vai evitar as manchas na pele. Além disso, é essencial que as bases sequem com acabamento hidratante, para que não fique uma aparência ressecada. “A Vult pensou em tudo, principalmente considerando a miscigenação do Brasil, sem contar que as tonalidades são ótimas e fiéis aos tons de pele. A linha é ótima para pele negra”.

Os produtos estão disponíveis no e-commerce oficial de Vult e nas principais perfumarias do Brasil.

Sobre a Vult

Vult é uma marca brasileira que nasceu em 2004. Com diversos pontos de venda e canais espalhados por todas as regiões do país, a marca prevê uma acelerada expansão e projeta dobrar de tamanho. Conta com um portfólio completo de produtos para maquiagem, cuidados pessoais, esmaltes, pincéis e acessórios. Antenada às grandes tendências, Vult é uma das líderes no mercado de beleza no Brasil, com produtos desenvolvidos sob os melhores padrões de qualidade e a preços acessíveis.

Um dos propósitos da marca é potencializar a ascensão de mulheres brasileiras com o projeto 220 Vults, que capacita e leva a beleza como instrumento de emancipação econômica para as mulheres periféricas. Desde 2018, Vult passou a integrar o portfólio de marcas consagradas do Grupo Boticário, um dos dez maiores varejistas do Brasil.