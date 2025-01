IMÓVEIS

Pituba: o bairro ideal para morar e investir em Salvador

Lançamento do Blend Pituba combina conforto, praticidade e infraestrutura de qualidade no coração de uma das regiões mais cobiçadas da cidade

Estúdio Correio

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 06:00

Apartamento decorado pela arquiteta Lais Galvão destaca iluminação natural, ambientes integrados e design que prioriza conforto e funcionalidade Crédito: Oka Fotografia

Quando o assunto é qualidade de vida e alto potencial de valorização imobiliária em Salvador, não há como negar que a Pituba continua no topo das preferências. Localizada na região central da cidade, a Pituba reúne características que fazem do bairro um dos melhores lugares para morar e investir na Bahia: infraestrutura completa, proximidade de serviços essenciais, gastronomia refinada, opções de lazer, além de uma orla revitalizada e com grande apelo para quem adora praticar esportes ao ar livre.

E, nesta quinta-feira (9), o bairro ganhou mais um grande atrativo: o lançamento do Blend Pituba, um empreendimento de alto padrão das consagradas construtoras Barcino Esteve e Costa Andrade, que juntas somam mais de 100 anos de experiência no mercado. O projeto, assinado pelo renomado arquiteto Ricardo Farias, promete ser um marco na região, oferecendo um estilo de vida que alia praticidade, conforto e sofisticação, com opções de apartamentos de 2 suítes e 2 quartos.

Pituba: um bairro em alta

A Pituba é um dos bairros mais desejados da capital baiana, tanto para quem busca uma moradia com qualidade de vida quanto para os investidores que visam rentabilidade no mercado imobiliário. O bairro se destaca pela sua localização estratégica, com fácil acesso a diversos pontos da cidade, como o Rio Vermelho, Barra, Stella Maris, e ao eixo de negócios do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Além disso, conta com um vasto leque de serviços e comodidades, que incluem shoppings, escolas renomadas, clínicas médicas, hospitais, academias, supermercados e muito mais.

O crescente apelo por imóveis na Pituba é respaldado por números. De acordo com o levantamento recente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), a demanda por imóveis na região aumentou 25% nos últimos dois anos. Isso pode ser atribuído tanto à valorização do bairro, quanto ao aumento da procura por imóveis que atendem a diferentes perfis de famílias, com opções que vão desde apartamentos compactos até espaços maiores, com infraestrutura completa.

Fachada do empreendimento Crédito: Quântica

Blend Pituba: conforto e praticidade

O Blend Pituba não é apenas mais um empreendimento, é uma solução para aqueles que buscam a vivência única de um bairro completo e funcional. Inspirado na vida prática e dinâmica da Pituba, o projeto oferece apartamentos de 2 suítes e 2 quartos com um aproveitamento inteligente dos espaços, valorizando a integração e a praticidade dos ambientes.

O lançamento contou com a abertura do stand de vendas, que apresenta um belíssimo apartamento decorado pela arquiteta Lais Galvão. A ambientação destaca a iluminação natural, ambientes integrados e um design que prioriza o conforto e a funcionalidade. O foco é atender aos mais diversos perfis de moradores, como casais com filhos, famílias multigeracionais e até pessoas da terceira idade que buscam maior autonomia sem depender do uso constante do carro.

O Blend Pituba oferece uma infraestrutura de lazer completa e sofisticada Crédito: Quântica

"Este é um produto que oferece versatilidade, com plantas bem distribuídas, pensadas para o cotidiano das pessoas. O conceito de integração e aproveitamento de espaços faz toda a diferença para quem tem uma rotina agitada, mas busca o aconchego de um lar funcional" Barcino, da Barcino Esteve

Além disso, o Blend Pituba oferece uma infraestrutura de lazer completa e sofisticada, com piscina, espaço gourmet, academia, brinquedoteca, quadra esportiva e áreas comuns que atendem a todas as faixas etárias, inclusive com espaços pet-friendly para os animais de estimação. A proposta é criar um ambiente onde todos os moradores – de crianças a idosos – possam usufruir das comodidades e ter uma qualidade de vida superior.

Qualidade de vida para todos os perfis

A Pituba é um bairro que respira diversidade. A região atrai tanto jovens profissionais em busca de praticidade quanto famílias que buscam a tranquilidade de um bairro residencial, sem abrir mão da proximidade de serviços essenciais. O Blend Pituba foi projetado para ser um verdadeiro ponto de encontro entre todos esses perfis, oferecendo um estilo de vida que promove a integração de todos os moradores.

O Blend Pituba foi projetado para oferecer um estilo de vida que promove a integração de todos os moradores Crédito: Quântica

"O projeto foi pensado para quem deseja morar em um local de fácil acesso a tudo o que precisa no dia a dia. Desde a escola das crianças até as opções de lazer e gastronomia, tudo está a poucos minutos de distância. E ainda, com a vantagem de estar em um bairro de alta valorização, ideal tanto para quem quer viver com qualidade quanto para quem deseja investir em um imóvel que tem grande potencial de valorização" Antônio Carlos Costa Andrade, da Costa Andrade

A Pituba hoje e o potencial para o futuro

O mercado imobiliário da Pituba está aquecido e deve continuar crescendo nos próximos anos. A revitalização da orla e as obras de modernização na infraestrutura da região, como a construção de ciclovias, calçadas mais largas e espaços de convivência, tornam o bairro ainda mais atraente para novos investimentos. Além disso, a Pituba possui uma excelente oferta de imóveis, o que torna o lançamento do Blend Pituba uma excelente oportunidade para quem busca qualidade de vida, sem abrir mão da rentabilidade.

De acordo com o Índice FipeZap, a Pituba tem apresentado uma valorização constante de até 10% ao ano, colocando o bairro como um dos mais valorizados da cidade. Para quem busca um investimento seguro e rentável, o Blend Pituba se encaixa como uma excelente opção, considerando o alto potencial de valorização e a demanda crescente por imóveis de alto padrão na região.

O Blend Pituba chegou para somar ao charme e ao prestígio de um dos bairros mais cobiçados de Salvador. Com a combinação perfeita entre funcionalidade, conforto e sofisticação, o empreendimento oferece uma proposta de moradia que é sinônimo de qualidade de vida, praticidade e um futuro promissor para os moradores e investidores. Quem escolhe a Pituba, além de garantir um excelente estilo de vida, tem a certeza de que está fazendo um bom negócio.

Para mais informações, o stand de vendas do Blend Pituba está aberto e disponível para visitas, onde os interessados podem conhecer o apartamento decorado e explorar todas as opções do empreendimento.

Serviço:

Lançamento do Blend Pituba – Stand e decorado

Rua Rio Grande do Sul, 509 - Pituba – Salvador/BA

Aberto de segunda a sábado, das 8h às 19h, e domingo, das 8h às 17h

Projeto: Ricardo Farias

Decorado: Lais Galvão

Vendas: B&A Imóveis e Silvio Agra – 71 99267-0202